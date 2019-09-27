Беспечность вернула рецидивиста на зону



Полгода лишения свободы в колонии строгого режима - такое наказание определил матерому уголовнику Хабаровский районный суд. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 314.1 Особенной части УК РФ («Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»). Эта статья как раз входит в раздел «Преступления против правосудия».

Восемь лет административного надзора, назначенные судом, стали в тягость рецидивисту, вернувшемуся из мест заключения. Он трижды привлекался к уголовной ответственности - за убийство, кражу и незаконную рубку лесных насаждений. Поэтому и было принято решение присматривать за ним как можно дольше. Но все по закону.

Он должен был встать на учет по месту жительства. Что поначалу, по его словам, и сделал. Вот только менять его без уведомления специализированного государственного органа, контролирующего бывших заключенных, и, кроме того, ежемесячно отмечаться для «отчета о своем поведении» почему-то уже не захотел. И, что называется, скрылся из вида.

Оно было надо?

В судебном заседании мужчина пояснил, что вину в совершении своего преступления признает лишь частично. Дескать, да, он съехал из дома без уведомления сотрудников полиции. Рассказал, что после освобождения приехал к сестре, но с ней возник конфликт. Не хотелось ругаться, поэтому и ушел. На учет он встал вовремя, предоставил, как и положено, инспектору справку об освобождении и паспорт, инспектор проверила его по базе данных и сказала, что к ним еще не поступало в его отношении решение суда, взяла у него номер телефона и сказала, что перезвонит.

Однако в течение полугода от нее не было никаких сообщений, а потом он случайно утопил свой телефон на рыбалке. Когда он сменил сим-карту, то осознавал, что с ним не смогут связаться сотрудники полиции. О том, что Советско-Гаванским районным судом было вынесено решение об установлении ему административного надзора на восемь лет, он прекрасно знал, но на указанное решение подал апелляционную жалобу. Поскольку в течение полугода ему никто не звонил, он так понял, что это решение отменили, поэтому больше не заходил к инспектору. О смене места жительства сотрудников полиции не уведомил, так как… не подумал об этом. Решение суда апелляционной инстанции якобы не получал.

Мужчина лукавил. По словам сестры, брат после возвращения переночевал у нее дома, а наутро уехал, не сообщив, когда вернется. Кроме того, он предупредил: если будут искать, местонахождение и номер телефона никому не сообщать. У нее дома он больше не появлялся.

В ходе очной ставки она свои первоначальные показания изменила. Сказала, что брат пробыл один день дома и ушел. С тех пор она не знала о его местонахождении. От общих знакомых узнавала, что брата видели в разных местах, но его телефон был недоступен, когда она звонила. К ней домой неоднократно приезжали сотрудники полиции, искали брата. Через общих знакомых она пыталась сообщить, что брата ищут, но у нее не получилось.

По словам инспектора группы по осуществлению административного надзора ОМВД России по Хабаровскому району, бывший заключенный в необходимый срок на учет не встал. В его отношении было заведено дело административного надзора в связи с неприбытием к месту жительства. Оно было приостановлено и одновременно заведено дело по сбору информации в целях установления местонахождения поднадзорного. Его подали в розыск.

Когда мужчину, наконец, нашли и задержали, в машине, по дороге в полицию, он поначалу сказал, что не знает ничего про административный надзор. И только потом «признался»: просто думал, что его должна была пригласить инспектор, к которой он ранее приходил и оставлял свой номер телефона. В официальном же объяснении мужчина рассказал, что намеренно старался уклониться от встреч с сотрудниками правоохранительных органов. Хотя он несколько раз являлся в отдел полиции к следователю, группу по осуществлению административного надзора избегал.

Интересно, что один из свидетелей в суде рассказал, что обвиняемый ему признался: он просто-напросто выбросил сим-карту и приобрел новую. Наверное, телефон пожалел. А фермер, у которого одно время жил и работал Евгений, сообщил, что тот, выпив, говорил об отбывании срока за убийство. Работодатель тогда спросил, ходит ли он отмечаться, но обвиняемый ответил, что ограничений никаких не имеет. Работник же из него, постоянно пьющего, был никудышный. Поэтому вскоре его выгнали без особых почестей.

Безнадзорные поднадзорные

К сожалению, людей, которые, чаще всего по собственной глупости, садятся вновь и вновь только из-за того, что, вернувшись на волю из мест заключения, вовремя не встают на учет, переезжают без предупреждения или всего лишь раз в месяц не могут или не хотят «показать свое лицо», не так уж мало. Старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова в качестве наглядной иллюстрации привела два приговора Центрального районного суда Хабаровска.

Так, 40-летний житель краевого центра был поставлен на учет в отдел полиции по месту своего жительства и предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от надзора. Ему вручили график прибытия в отдел полиции на регистрацию, обязали ежемесячно являться, запретили находиться ночью вне дома и покидать город без согласия органов внутренних дел.

Однако в нарушение установленных административных ограничений осужденный самовольно сменил «прописку», в отделе полиции по новому месту проживания на учет не встал. За игнорирование наложенных ограничений мужчине дали пять месяцев лишения свободы. А с учетом того, что на момент оглашения приговора хабаровчанин уже отбывал наказание по другому преступлению, ему окончательно определено пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима.

Ровесник осужденного получил «всего лишь» четыре месяца, но тоже колонии строгого режима. Поскольку также привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Суд установил, что горожанин установленные административные ограничения не исполнял, неоднократно привлекался к административной ответственности за пребывание вне жилого помещения в период с 22 до 6 часов и за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах.

Валентина Глазова напомнила, что субъектом преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»), может быть только лицо, в отношении которого в соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» установлен административный надзор.

В связи с этим необходимо выяснять, имелись ли в отношении подсудимого на момент совершения преступления вступившие в законную силу решения суда по административному делу об установлении или продлении административного надзора, не истек ли установленный этими решениями срок. Неприбытие бывшего осужденного к избранному им месту жительства в определенный администрацией исправительного учреждения срок следует считать неисполнением обязанностей, указанных в предписании. И это влечет за собой серьезную ответственность. Уважительными причинами могут быть конкретные обстоятельства, которые препятствовали исполнению указанных в предписании требований. Например, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, временное отсутствие транспортного сообщения, тяжелая болезнь.

Неприбытие без уважительных причин, а равно самовольное оставление поднадзорным места жительства или пребывания, совершенные в целях уклонения от административного надзора, наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

В частности, предусмотрено предупреждение либо административный штраф в размере до полутора тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Повторное нарушение влечет обязательные работы либо административный арест - до пятнадцати суток.

Госдума меняет правила

Нижней палатой российского парламента во втором чтении приняты поправки в Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». По оценкам специалистов, они еще «сыроваты», но полезны.

Так, согласно действующему закону административный надзор может коснуться человека, освобожденного из мест лишения свободы или имеющего непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, рецидива или умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. Он также возможен в том случае, если заключенный нарушал порядок в колонии или, уже будучи на свободе, совершил более двух административных нарушений, связанных с посягательством на общественный порядок, за год.

Принятый во втором чтении законопроект предусматривает приостановку административного надзора в случае привлечения бывшего заключенного к принудительным работам (этот тип наказания предполагает постоянное нахождение осужденных в так называемом исправительном центре). Законопроект также обязывает бывших заключенных оповещать орган внутренних дел о перемене места жительства или пребывания.

Ждем рассмотрения проекта в третьем чтении.



Вадим Решетняк



