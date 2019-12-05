Бабушка нелегкого обвинения

Хабаровская старушка преклонных лет, возможно, зарубила трех человек из-за страсти к наживе и нелюбви к детям

Девочка, пожилая женщина и дворник средних лет. Таков, по мнению следствия, список жертв 80-летней Софьи Жуковой, которую некоторые СМИ уже успели окрестить «березовской потрошительницей». Именно там, в Березовке, еще с середины нулевых стали пропадать люди.

Жукова часто сидела возле детской площадки, приманивала детей конфетами, а когда те подходили, обзывала их «бесами» и била палкой. Это показания одного из свидетелей. Хотя поведение бабушки явно выходило за рамки нормального, полиция и соседи не особо обращали на нее внимание. В декабре 2005 года Жукова зашла в подъезд дома №2 в квартале 40-летия Победы с 8-летней девочкой, после чего ребенка никто не видел. Искали, но не нашли. Зато обнаружили кое-что другое.

Житель этого же дома выгуливал собак. Овчарки вдруг сильно потянули поводок и чуть ли не силком приволокли хозяина к странным кускам мяса, лежащим прямо на снегу. Как позже признался свидетель, оно было совсем не похоже на привычные свинину, баранину или курятину. Собаки притихли и очень внимательно обнюхивали находку. Складывалось впечатление, что сначала мясо мелко порубили, сложили в таз и выбросили с балкона.

Владелец овчарок сначала не придал этому особого значения. Но на следующий день, когда квартиры стали обходить искавшие пропавшую девочку сотрудники полиции, он решил сообщить в правоохранительные органы о странной находке. Другой свидетель нашел на улице пакет с мясом и взял его с собой – кормить домашних животных. Развернул целлофан. И увидел разрубленное лицо ребенка…

«Девочка жива, ее цыгане похитили!»

Софью Жукову осторожно вводят в зал заседания судебные приставы. Женщина идет с трудом. В заключении она похудела, а во время слушаний перестала улыбаться и язвить.

«В психбольнице ее специально признали вменяемой, чтобы в случае принудительного лечения ее к ним не привезли, - говорит мне мужчина, представившийся родственником убитой в 2013 году пожилой женщины. – Так бы пришлось за ней ухаживать, а она бы за это пристукнула какого-нибудь санитара».

Слушаем показания свидетелей. У пропавшей 8-летней Насти был сотовый телефон. Его нашли на улице двое молодых людей. За это их приговорили к одиннадцати годам колонии каждого.

По мнению следствия, баба Соня стала конфликтовать с ребенком из-за малозначительного повода. Она затащила девочку в свою квартиру, где зарубила ее топором. После этого расчленила тело, а куски мяса выбросила.

«Я здесь ни при чем! - вскричала сиплым голосом Жукова. – Девочка жива, ее цыгане похитили, она у них живет!»

Реплика остается без ответа. Слушаем свидетелей дальше. «Настя ни за что бы не пошла куда-то с чужим человеком» - эту фразу повторяют неоднократно. А я вспоминаю социальный эксперимент, который проводили члены поисковой организации «Лиза Алерт» в Саратове. Сначала они спрашивали у родителей: пойдет ли ваш ребенок с незнакомым человеком? Все ответили отрицательно. После этого поисковики (с согласия родителей, разумеется) подходили к их отпрыскам, игравшим на детской площадке, и что-нибудь им говорили. Например, «пошли, там тебя мама ждет». Результаты эксперимента – из 17 детей за чужаком последовало 15…

Родители были в шоке. Наверное, потому, что представляли похитителя иначе. Небритым, неопрятным, с ухмылкой, с налитой злобой глазами. А маньяков потому и не могут поймать так долго, что они на стереотипных маньяков-то и не похожи. Исследование выявило еще один грустный факт. Находившиеся рядом с площадкой взрослые видели, что к детям подходят какие-то люди и через некоторое время уводят, однако совсем не придавали этому значение.

Пускай отступление про эксперимент и не совсем относится к предмету статьи (следователи ведь настаивают, что девочку затащили силой), однако, надеемся, заставит некоторых родителей более ответственно отнестись к безопасности своих детей.

Останки бабы Нади

В 2013 году 77-летняя жительница Березовки Надежда продала квартиру и временно поселилась у своей знакомой Софьи Жуковой. Через какое-то время Надежда перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники нагрянули в гости к бабе Соне. Та встретила пришельцев агрессивно и на порог не пустила.

В следующий раз пришли уже с сотрудниками полиции. Жукова снова не обрадовалась, но препятствий чинить не стала. Родственники пропавшей женщины обошли квартиру. Заметили, что в одной из комнат оборваны обои. Да и в целом жилье производило впечатление спешно ремонтируемого. На вопрос, куда подевалась Надежда, Жукова ответила, что та уехала к родственникам в Приморье.

«На балкон Жукова никого не пустила, - продолжил свой рассказ родственник Надежды. – Возможно, в это время там и лежало то, что осталось от бабы Нади».

Мотив убийства? Деньги - предположил мой визави. У Надежды после продажи квартиры оставалась кое-какая наличность, а соседи давно заметили, что и у бабы Сони вдруг букет крупных купюр завелся. И да – родственников в Приморье у этой семьи не было.

Следствие полагает, что Надежда и Софья поссорились, после чего Жукова схватила топор и умертвила подругу. После чего расчленила тело и избавилась от фрагментов. Долгое время оперативники шли по ложному следу. Главными подозреваемыми в пропаже 77-летней женщины считали покупателей ее квартиры. Их «разрабатывали» целый год. Можно представить, чего натерпелись эти люди!

В конце 2018 года к Софье Жуковой переехал 52-летний мужчина. Он снимал у нее комнату, работал дворникам, злоупотреблял алкоголем. Собственно, основными свидетелями по этому делу выступали собутыльники Василия (так звали дворника).

Те и рассказали: дескать, пили тогда-то и там-то. Январским вечером 2019 года Василий «принял на грудь» и пошел домой. После чего живым его уже не видели. Потом местный житель пошел гулять с собакой (кстати, заметьте, какой вклад внесли четвероногие в раскрытие преступлений!). Нашел сотовый телефон, принес домой. На него позвонили родственники Василия. С этого все и завертелось.

Софью Жукову арестовали и поместили в СИЗО. Топором по голове, расчлененка, выбрасывание останков: Василий, к сожалению, не избежал этого «триумвирата». Остатки тела были найдены в феврале 2019 года возле теплотрассы. Обнаружили их две 10-летние девочки. Они увидели ногти и поняли, что это не фрагменты погибшего животного. Дети сообщили о страшной находке своим родителям.

Пока же суд принял решение допросить еще троих свидетелей. Следующие заседания пройдут в Краснофлотском районном суде 9, 12 и 17 декабря.Жуковой предъявлены обвинения в совершениипреступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 244 (надругательство над телами умерших).





Андрей Канев







