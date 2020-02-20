В Хабаровске осудили последователя «school shooting»

19 февраля 2020 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего хабаровчанина Онуфриенко А.К. к восьми годам лишения свободы за покушение и приготовление к совершению террористического акта в средней образовательной школе № 30 города Хабаровска, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что являясь одновременно приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем идеологии «стрельбы в школах» («school shooting»), Онуфриенко А.К. планировал совершить массовое убийство людей из огнестрельного оружия по мотивам политической ненависти и вражды.

Онуфриенко А.К. предпринял попытки по приобретению средств поражения законным путем. Оформил медицинские справки, записался на сайте государственные услуги на получение лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия, стал посещать оружейные магазины. Кроме этого, пытался купить оружие в через Интернет.

Сотрудникам УФСБ России по Хабаровскому краю удалось установить и задокументировать намерения Онуфриенко А.К. совершить 22.02.2019 вооруженное нападение на СОШ № 30 г. Хабаровска, в связи с чем злоумышленник был задержан и помещен под арест. В ходе обыска по месту жительства Онуфриенко А.К. сотрудниками краевого УФСБ были обнаружены и изъяты листовки РНЕ (Русское национальное единство), символика «school shooting», а также поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряжённых картечью. Изъятое в ходе обыска оружие и боеприпасы осужденный намеревался использовать для совершения им террористического акта в образовательном учреждении.

В ходе расследования уголовного дела вина Онуфриенко А.К. была доказана в полном объеме. Кроме того, установлена и доказана причастность осужденного к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 и ст. 205.3 УК РФ. Онуфриенко А.К. вину свою признал, активно сотрудничал со следствием, что было учтено судом при вынесении обвинительного приговора. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, после чего в колонии строгого режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, сроком на три года после отбывания наказания.

Приговор в законную силу еще не вступил, осуждённый имеет право обжаловать его в 10-дневный срок.