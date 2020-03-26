Решение о принудительной госпитализации приняли в хабаровском суде

Хабаровчанка, контактировавшая с больным короновирусной инфекцией отказалась от больничного карантина.

Как сообщило Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, женщине было выдано постановление, по которому ей было предписано круглосуточное медицинское наблюдение в изоляторе КГБУЗ «Городская больница № 10» в течение 14 дней. Но следовать предписанию гражданка отказалась.

Специалисты Роспотребнадзора были вынуждены обратиться в суд.

Основываясь на ч.1 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», суд индустриального района решил принудительно поместить ответчика в медицинское учреждение до 30 марта при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медицинским учреждением отрицательного анализа.