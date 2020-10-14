В Хабаровском крае подозрительно быстро разрешили вырубить лес

В марте 2019 года активисты Общероссийского народного фронта посетили село Некрасовка. Причиной визита стало обращение местных жителей с просьбой проверить законность вырубки леса. Эксперты ОНФ запросили разрешительные документы на снос деревьев.

Бумаги гласили: буквально за один день был обследован участок размером 16 гектаров, сделаны замеры около 1700 деревьев, произведен расчет и подготовлено постановление о разрешении на снос. Общественников крайне удивила подобная оперативность чиновников.

Активисты сами выехали на место вырубок. С собой они позвали представителей межрайонной прокуратуры и местных органов власти. После обследования все материалы были направлены в надзорные органы. Прокурорская проверка с участием специалистов установила, что расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений был занижен в 10 раз.

«Это не первый случай, когда при молчаливом согласии отдельных чиновников ведутся вырубки зеленых насаждений. Более того, можно предположить, что сама администрация участвует в организации этой работы. Документы, которые мы изучили, дают все основания так утверждать. За один день созвать комиссию, провести обследование каждого дерева на том участке, который был предоставлен, подготовить и согласовать нормативный документ невозможно. В настоящее время лесная отрасль в Хабаровском крае стала объектом внимания правоохранительных органов. Президент РФ обеспокоен тем, что лесная сфера очень криминализирована, а государство работает неэффективно. Однако его беспокойство не разделяют административные лица на местах. Так не должно быть», - рассказал тогда руководитель Хабаровского исполкома Юрий Рошка.

Возможная коммерческая выгода от реализации древесины могла составить более двадцати миллионов рублей. После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно рассматривается в Кировском районном суде Хабаровска. На скамье подсудимых – три человека. Это бывшие главы Некрасовки Роман Коваленко, Роман Шитько и главный архитектор администрации Антон Титоренко.

По версии следствия, Коваленко продал своему родственнику по существенно заниженной цене землю, которая находилась в муниципальной собственности. Титоренко, возможно, был посредником в данной сделке. Новый же собственник вырубил все деревья, росшие на этом участке.

Никто из троих фигурантов не согласен с обвинениями. Коваленко, Шитько и Титоренко находятся сейчас под подпиской о невыезде. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Игорь Свинников