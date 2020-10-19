В Хабаровске поймали скрывавшегося 8 лет убийцу

В мае 2012 года местный молодой человек повздорил по незначительному поводу с незнакомым 51-летним мужчиной. Это произошло в Кировском районе Хабаровска. Юноша нанес оппоненту несколько ударов руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте. Убийца «ударился в бега».





Только в 2020 году, спустя восемь лет, 25-летний (к этому времени) преступник был пойман. Данное преступление было раскрыто благодаря совместной масштабной работе, проведенной следователями отделения по раскрытию преступлений прошлых лет и следователями-криминалистами следственного управления.





По факту убийства возбуждено уголовное дело. Убийцу до суда отправили под стражу. Расследование продолжается.



