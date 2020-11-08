За удаленные ногти осудили москвичку в Хабаровском крае

За кустарно сделанные операции на руках мошенница получила 5 лет колонии.

Судом установлено, что жительница Московской области в 2018 году разместила через сеть Интернет сведения о проведении в городах Российской Федерации семинаров по обучению в реконструировании и восстановлении поврежденных ногтей, не имея на то сертификата и образования в медицине.

Приехав в июле 2018 года в поселок Бычиха Хабаровского района, вводя в заблуждение четверых участниц семинара относительно имеющихся у нее познаний в области реконструирования ногтей, на обучающем семинаре провела медицинские операции, удалив ногтевые пластины троим потерпевшим, чем причинила им вред здоровью средней степени тяжести.

Незаконные семинары обвиняемая проводила в арендованном доме с антисанитарными условиями. Использовала обезболивающие средства, имеющие сильные побочные явления.

За участие в семинаре злоумышленница получала денежные средства в сумме 95 тысяч рублей с каждого человека.

В ходе расследования обвиняемая скрывалась от органов следствия, меняла адреса проживания, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск. В июне 2019 года она задержана на территории Московской области и заключена под стражу.

Вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, пояснила, что указанные действия – это разработанная ею на практике собственная методика, клиенты были ей благодарны, а ученики ездили за ней по стране с целью получения новых навыков.

Женщина проводила обучающие семинары на территории еще 6 регионов Российской Федерации, в ходе которых выполняла аналогичные медицинские операции, в связи с чем следствием материалы уголовного дела выделены и направлены в регионы для решения вопроса об ее уголовном преследовании.

Приговором суд Хабаровского района 49-летняя женщина признана виновной в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло причинение вреда здоровью человека).

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.