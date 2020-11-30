Бросивших детей в аэропорту комсомольчанин не видит плохого в своем поступке

В начале 2020 года комсомольчанин прилетел в Москву. Вместе с ним было двое детей – 5 и 8 лет. Житель города Юности оставил отпрысков в аэропорту Шереметьево, а сам улетел в Ростов-на-Дону. Оттуда он уехал в город Батайск, где поселился в гостинице.

Мужчина также обворовал знакомую пенсионерку. Он с помощью интернет-приложения перевел с ее счета на свой сто тысяч рублей. Перевел бы и больше, но банк заблокировал сделку.

На суде комсомольчанин признал себя виновным только в краже. По факту оставления детей в опасности он сказал, что не считает воздушную гавань опасным местом, и вину, соответственно, не признает. Суд приговорил его к 1,3 годам лишения свободы в колонии общего режима.