Люди не смогли выбраться из оврага на Комсомольской трассе

Машина съехала задом по 15-ти метровому склону в овраг, для эвакуации людей пришлось вызывать спасателей.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, сегодня около часа ночи поступила информация о том, что в районе 20 километра автотрассы Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск съехал в глубокий овраг автомобиль. В нём находились водитель и пассажир.

По прибытию на место спасатели обнаружили, что автомобиль съехал задом с крутого 15-метрового склона в овраг к железнодорожному полотну. Находившиеся внутри люди попытались самостоятельно подняться наверх, но не смогли из-за крутизны спуска.

С помощью альпинистского снаряжения и специального щита, к которому привязывали пострадавших, спасатели дежурной смены Хабаровского отряда ДВРПСО МЧС России вызволили их из ловушки. На это потребовалось порядка двух часов.

Спасенные были переданы медицинским работникам «скорой помощи» для осмотра. Обстоятельства происшествия на месте устанавливали сотрудники ГИБДД.