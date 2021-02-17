Детсадизм: В Комсомольске воспитательница пыталась насильно накормить ребенка

Жительница города Юности трудится младшим воспитателем в детском саду. В ноябре 2020 года она хотела покормить ребенка, однако тот упрямился и не хотел есть. Тогда женщина рассвирепела и применила физическую силу к девочке.

Видеоролик с недозволенными методами воспитания попал в интернет. На основе данных из всемирной паутины прокуратура возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением).

35-летняя воспитательница полностью признала вину и раскаялась. Ей грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.