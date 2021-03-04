Сергею Фургалу продлили арест до лета

Басманный суд Москвы продлил до 8 июня арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, сообщает РИА Новости.

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Фургала С.И. до 8 июня», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Фургалу инкриминируется «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Следком РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского в 2000-х годах. Экс-губернатор полностью отрицает вину.