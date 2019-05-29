Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Держи себя»

Неделя с 29 мая по 5 июня обещает быть сложной в эмоциональном плане. Уровень мнительности будет повышен настолько, что ссоры и конфликты, вероятнее всего, возникнут на пустом месте. В этот период велика вероятность искажения и утечки данных. В целом неделя подходит только для ведения дел, которые не связаны с коммуникациями. Отложите переговоры, консультации, собеседования на следующую неделю.





Овен – «Сражение»

Эмоции – ваш враг. Неделя станет удачной, только если вы не позволите переживаниям и тревогам взять вас в плен. В противном случае вы рискуете свернуть с намеченного пути.





Телец – «Проверяй»

Уделите максимум внимания финансовым делам. Проверяйте договоры, контракты, соглашения сверхвнимательно. Даже при удачной сделке возможны ошибки в платежных документах.





Близнецы – «Вокруг ложь»

Не верьте никому на слово. Любая информация имеет двойное дно, а любое послание содержит подтекст. Чтобы отличить правду от лжи, нужна проницательность. Если хотите вызвать доверие, лучше не искать слова, а действовать: данная тактика выручит и в делах, и в любви.





Рак – «Отдых»

Неделя отлично подходит для общения с родными, семейных посиделок, выездов на природу. Постарайтесь уделить максимум внимания тем, кто рядом, и ни в коем случае не уходить с головой в работу. Важные переговоры отложите до следующей недели.





Лев – «Заминка»

Может показаться, что ничего значимого не происходит. Однако расслабляться не стоит, это время вам просто необходимо для того, чтобы набрать воздух, потому что вот-вот произойдет судьбоносное знакомство, которое изменит вашу жизнь в корне.





Дева – «Переждать»

Наберитесь терпения, неделя будет сложной. Вы вдруг начнете переживать по пустякам и преувеличивать масштаб проблем. Не исключено, что вас не на шутку встревожит знак свыше.





Весы – «Предупрежден»

Вас может встревожить чужой настрой, и это не беспричинно. Однако постарайтесь не увлекаться слишком теориями заговора. Достаточно воздержаться от обещаний, не раскрывать свои планы, не признаваться в чувствах. Скорпион – «Берегись»

Берегите себя. На этой неделе вам не повредит осторожность. Чувство страха станет знаком того, что опасность рядом. Постарайтесь не демонстрировать свою смелость и не лихачить напоказ.





Стрелец – «Чутье»

На этой неделе вам следует положиться на собственное чутье, оно работает точнее любой внешней навигации. В любви вас порадуют романтичность и чувственность, а в бизнесе выручит деловая хватка.





Козерог – «Ни слова»

Будьте осмотрительнее в высказываниях. Все, что вы скажете, легко может быть обращено против вас. Не стоит строить планы даже на ближайшее время: вы можете заблуждаться или не располагать точной информацией для принятия решений.





Водолей – «Доверяй, но…»

На этой неделе вас будут водить за нос. Постарайтесь никому не верить на слово. Желательно проверять информацию, в особенности чеки и сообщения мобильного банка.





Рыбы – «Не делись»

Вам не стоит отправляться в поездки и увлекаться откровенным обсуждением своих проблем. Не всеми подробностями стоит делиться даже с соседями и родственниками.