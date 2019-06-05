Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «На отдых»

Неделя с 5 по 12 июня отлично подходит для отдыха и общения. Не лишним будет провести больше времени в кругу близких людей вдали от городской суеты. Постарайтесь максимально расслабиться, ближе к концу недели вы получите какую-то весточку, которая изменит дальнейших ход событий.





Овен – «Зритель»

От вас, увы, ничего не зависит. Инициатива чаще принадлежит другим людям. Чужое поведение может быть непредсказуемым: одни нюансы будут восприниматься спокойно, другие агрессивно. Случайный альянс может развалиться, но прочный союз выдержит испытание.

Телец – «Самоконтроль»

Главная задача – сохранение выдержки. Небезопасно нарушать границы, терять голову, давать много воли капризам, вспыльчивости. Необдуманное поведение способно запустить необратимый деструктивный процесс. Утрата самоконтроля приведет к серьезным неприятностям.

Близнецы – «Против правил»

Неделя перемен. Вы можете рискнуть и немного изменить привычный сценарий, чтобы провести уик-энд не так, как обычно. Если подобную инициативу проявили другие, стоит ее поддержать, но с осторожностью.

Рак – «Против течения»

Нужно понять и принять требования момента. Нелегко сопротивляться минутным импульсам, даже если они связаны с риском. Возможно, ситуация заставит изменить привычной тактике. Важно увидеть границы дозволенного, не пытаться повторить чужой трюк. Небольшой экспромт может пойти во благо.

Лев – «На руку»

Не стоит опасаться сюрпризов, при любом развитии сюжета проявится нечто позитивное. Если ситуация вышла из-под контроля, удастся найти безопасную нишу или получить защиту. Не исключено, что из бурных

событий вы извлечете выгоду, например, получите оригинальную информацию из первых уст.

Дева – «В темпе»

Ждет насыщенная неделя, побуждающая к романтике, динамике, экспромту, риску. Обстановка благоприятствует поездкам, расширению кругозора и списка контактов, развитию любовных и дружеских отношений. Ускорить желаемое может непредвиденный поворот обстоятельств.

Весы – «Не тормози»

Можете столкнуться с непредвиденным обстоятельством в самом конце успешного дела. Потребуется быстрая реакция. Пригодятся услуги со стороны либо собственное мастерство. Выручат находчивость, ловкость владения инструментами, компьютерным приложением, техникой навигации или оперативной помощи.

Скорпион – «По инструкции»

Ситуация, требующая тщательного контроля, может ускользнуть из-под вашего пристального взгляда. Вспышку энтузиазма не стоит воспринимать как команду к действию: порыв заведет в тупик. Стоит действовать строго по плану или инструкции, избегая экспериментов.

Стрелец – «Идти до конца»

Спонтанные действия чреваты необратимыми последствиями, но иногда быстрая реакция просто необходима. Избегайте возможности решать чужие проблемы. Но если вы заварили кашу, придется идти до конца.

Козерог – «Кризис»

Переломный момент в длительной, тревожащей вас проблеме. Будет кризис разрушительным или благотворным, зависит от вашего взгляда на обстоятельства. Возможно, вам удастся с чем-то покончить, разорвать шаблон. Если не становиться рабом ситуации, сложные события дадут необходимый творческий импульс.

Водолей – «Держи лицо»

Неделя может расстроить не на шутку. Не у всех представителей знака хватит самообладания, чтобы «сохранить лицо» и скрыть свои подлинные

переживания. Постарайтесь не принимать важных решений и не совершать каких-либо действий под влиянием минутного порыва.

Рыбы – «Ремонт»

Самый подходящий момент для налаживания отношений. Все сложится благополучно. Могут быть задеты струны вашей души, отвечающие за любовь, творческую самореализацию, жажду новизны и приключений.