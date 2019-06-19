Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Или-или…»

Неделя с 19 по 26 июня принесет противоречивые эмоции. С одной стороны, желание пойти на поводу у судьбы и вернуться к давно забытому источнику вдохновения, с другой - страх грядущих перемен.

Бороться с собой или пойти вслед за старой мечтой – решать вам. Однако вам хватит сил и энергии для того, чтобы справиться с уготованными испытаниями и вывернуть ситуацию в свою пользу. Главное – разобраться в том, что вам на самом деле нужно и для чего.

Овен – «На мировую»

Ждет новое открытие, вы поймете, что любовь сильнее ненависти. Обдумав свое поведение, вы придете к выводу, что компромисс – лучший способ решения проблемы. Примирение с любимыми пойдет на пользу.

Телец – «Крепче держи»

Если вы недостаточно продумаете свои планы сейчас, то в будущем вас ждут большие проблемы. Задумайтесь, готовы ли вы потерять то, к чему шли долгие годы?

Близнецы – «Выше и выше»

Вы умеете себя контролировать, это качество выручало не раз, оно помогает держать руку на пульсе и оставаться в центре событий, не теряя при этом своего лица. Именно это качество поможет вывести деятельность на новый уровень.

Рак – «Со смыслом»

Наступают хорошие времена. Совсем скоро вы поправитесь и от вчерашней хвори не останется и следа. А ближе к концу недели у вас появится новый смысл жизни.

Лев – «Эго»

Может показаться, что вы топчитесь на месте и ничего нового не происходит, но это не так. Дело в том, что вы зациклились на себе и уже ни на чем другом сконцентрироваться не можете, а зря…Если вы не прекратите так себя вести, конфликт неизбежен.

Дева – «Поддержка»

Решить вашу проблему сможет человек властный. Он верен и в дружбе, и во вражде, но с людьми сходится с трудом, так как по характеру недоверчив и подозрителен. Однако с вами он ведет себя совсем по-другому, он тот, кто всегда готов протянуть руку помощи.

Весы – «Сам»

Ваше воображение поможет в практических делах. Стройте, лепите, чертите схемы - только так вы сможете добиться настоящего успеха. И остерегайтесь подарков от малознакомых людей, а лучше и помощи от них никакой не принимайте.

Скорпион – «Теплее»

Ощущение внутренней гармонии как с собой, так и с окружающим миром будут сопровождать вас на этой неделе. Отношения с близкими складываются как нельзя лучше. Давние разногласия и споры остаются в прошлом. Ничто не сможет испортить атмосферы взаимопонимания.

Стрелец – «По-другому»

Наступившая неделя пройдет в муках. Ответ на вопрос, волнующий вас долгий период времени, будет тревожить снова и снова… Однако выход вы найдете, только если посмотрите на проблему под другим углом.

Козерог – «Кайфуй»

Проект, который вы затеяли, однозначно сорвет все номинации в премии «Успех года». Теперь вы сильны духом и полны сил и наконец-то сможете освободиться от своих переживаний и наслаждаться плодами своих трудов.

Водолей – «Из-за кого»

Ответ на давний вопрос придет на этой неделе. Ваша интуиция не обманула. Ситуация, сложившаяся вокруг вас, в скором времени начнет разрешаться, и вы поймете в чем, а точнее, в ком причина всех бед.

Рыбы – «Под крылом»

На этой неделе возможна несправедливость по отношению к вам. Не исключены осложнения с законом, но не переживайте, удача все еще на вашей стороне.