Гороскоп
Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Вижу цель - иду»
На неделе с 26 июня по 3 июля поддавшись «приветам» из прошлого, вы способны ступить на ложный путь, который значительно усложнит и без того тернистую дорогу к достижению вашей цели. Будьте осторожны, в этот период вы легко можете ошибиться, став жертвой своих же возвышенных чувств, больших надежд, сентиментальности идеализированного представления о людях.
Лучше всего оставаться в рамках правил и здравого смысла, помнить о самоконтроле, иметь верные ориентиры, реалистичные мечты и потребности.
Овен – «Голос разума»
Не стоит слишком уж полагаться на свою интуицию. Принять правильное решение поможет только разум. Необходимо расставить приоритеты и делать выбор, исходя из вашего личного, пусть и печально опыта.
Телец – «Пойми»
Неделя требует полной включенности. Однако стоит вспомнить, что мир крутится не только вокруг вас, есть и другие люди, которым требуется ваша помощь. Близкие ждут сочувствия и понимания.
Близнецы – «Самоконтроль»
Вы будете достаточно эмоционально реагировать на события, происходящие рядом. Постарайтесь не идеализировать никого – ни друга, ни партнера, ни учителя, ни начальника… потому что падать с высоты выстроенного вами же воздушного замка сложно, больно и неприятно.
Рак – «Почем?»
Вас всерьез тревожит материальная сторона вашей жизни. Желание и необходимость тратить больше, чем вы зарабатываете, расстраивают все больше. Сейчас необходимо рассчитать бюджет и время, помнить о лимитах. Лучше отдать предпочтение необходимым плановым расходам.
Лев – «Услышь»
Необходимо слушать интуицию. Если она подсказывает, что пора решиться на что-то такое, о чем вы и думать боялись, лучше повиноваться. К тому же, если вы по какой-то причине откладываете важный разговор, на этой неделе придется поднять тему, о которой вы не желали говорить до этого момента.
Дева – «Мысли под контролем»
Остерегайтесь быть обманутым. На этой неделе вам будет так легко принять желаемое за действительное, что вы можете не устоять. Особенно важно не утратить контроль за своей мыслью и способность критично воспринимать чужую.
Весы – «Изливая душу»
Вы как никогда будете нуждаться в понимании, уважении, доверии. Вам будет хотеться говорить о себе и о том, что болит. Однако остерегайтесь приукрашивать свой образ, можете попасть в неловкую ситуацию.
Скорпион – «Знаки»
Вас ведет судьба, вы видите знаки и чувствуете куда идти. Не тревожьтесь, ориентиры верные, чутье не подведет, к тому же есть большая вероятность, что на этой неделе вы получите знак свыше.
Стрелец – «Думай»
Будет сложно отделить реальность от вымысла и остаться объективным. Диалоги будут содержать скрытый смысл. Не верьте на слово партнерам по бизнесу. Есть большая вероятность потерять то, что так долго строили.
Козерог – «В реальности»
На этой неделе важно слушать себя и не выходить за грань, очерченную реальностью: правилами, опытом, здравым смыслом. Вам стоит верить тем, кто заслуживает доверия, не полагаться на сомнительных знакомых, ложные чувства, а выбирать надежных советчиков и близкую по духу компанию.
Водолей – «Молча»
Стоит действовать и вынашивать планы в тайне. Недоброжелатели не дремлют, они все время рыщут поблизости, чтобы добыть хоть немного информации о вас и вашей деятельности.
Рыбы – «Не гонись»
Неделя обещает быть комфортной и предсказуемой, если вы будете просчитывать наперед свои слова и поступки, а не гнаться за случайной удачей или сомнительным бонусом.
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