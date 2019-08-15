Карта недели для хабаровчан – «Итоги»



Спокойная и благоприятная неделя с 14 по 21 августа ожидает представителей всех знаков зодиака. Она прекрасно подойдет для того, чтобы завершить начатое ранее, разобраться в собственных чувствах и оставить позади напрасные тревоги. Профессиональные успехи будут скромными.

Овен – «Поддержка»

Ощущение внутренней гармонии, как с собой, так и с окружающим миром, будет сопровождать вас на этой неделе. Отношения с близкими складываются как нельзя лучше. Давние разногласия и споры остаются в прошлом. Ничто не сможет испортить атмосферы взаимопонимания.

Телец – «Не вечно»

Надеяться на чудо не стоит! Привыкайте, что сказке нет места в реальности. Трудиться придется изрядно, а жить – скромно. Остерегайтесь принимать важные решения спонтанно. Научитесь относиться к жизни философски, нет ничего вечного на нашей планете.

Близнец – «Работа прежде всего»

Неделя будет беспокойной, но интересной. Времени на отдых катастрофически мало в силу появления новых профессиональных задач. Возможно, вы получите предложение о сотрудничестве, приняв которое, сможете подняться по служебной лестнице.

Рак – «Без спешки»

Многое из того, что беспокоило вас в последнее время, теряет актуальность. Не исключено, что вскоре вы поймете – настало время что-то менять, и, не откладывая, сделаете первые шаги. Главное – не торопиться с кардинальными переменами: необдуманные поступки не приведут к хорошему.

Лев – «Ставим цели»

Неделя будет непростой, но вы все же сможете добиться успеха, если приложите усилия. Важно как можно раньше определиться с целями, так вы сможете избежать суеты и неразберихи. Некоторые трудности возникнут в общении с коллегами и с близкими людьми: они слишком часто критикуют вас и редко хвалят.

Дева – «Отдыхай»

Неделя может показаться утомительной. Вы отдали большое количество сил какому-то важному проекту, и теперь запас энергии значительно снижен. Необходима перезарядка! Не помешает отдых на природе в приятной компании. Старайтесь не переоценивать свои силы и не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат друзья.

Весы – «Близкие рядом»

Неделя приятных встреч. Запоминающееся романтическое свидание буквально вскружит голову, а дружеские посиделки надолго поднимут настроение. Возможны также дальние поездки, неожиданные приглашения и предложения.

Скорпион – «Люди»

Неделя приятных сюрпризов. Бесконечные встречи, переговоры принесут удовлетворение и чувство гармонии.

Стрелец – «Верный шаг»

Неделя сложится особенно удачно для тех, кто сосредоточен на работе, стремится к профессиональным успехам. Решения, которые вы принимаете, оказываются верными. Окружающие могут сомневаться в этом, но позже признают вашу правоту.

Козерог – «Не по плану»

Вас ждет неделя сомнений. Причиной уныния может стать самочувствие, отсрочка исполнения желаний, отсутствие определенности. Ближе к середине недели возникнут предпосылки для конфликта. В ваших силах победить негативные эмоции и избежать назревающей ссоры.

Водолей – «Мое дело»

Неделя не принесет ничего нового только в том случае, если вы пустите на самотек решение финансовых вопросов. Не принимайте поспешных решений о покупках, избегайте сомнительных сделок. Если нужен совет, обращаться за ним стоит только к проверенному человеку.

Рыбы – «Злые слова»

По своей воле вы оказались втянуты в бесперспективный проект, а также обреченные на провал. Кроме того, из-за собственной лени вы навлекли на себя неприятности. Вокруг вас уже начали шушукать недоброжелатели, они выскажут немало резких слов. В ваших силах исправить все.



