Гороскоп
Карта недели для хабаровчан – «В люди»
На неделе со 2 по 9 октября вас будут переполнять разные чувства, но во главе - гармония. Умение обуздать свой страх или гнев поможет выйти из самой сложной ситуации. Однако остерегайтесь меланхоличных настроений. Вам вдруг захочется спрятаться ото всех: не позволяйте осенней хандре взять верх. Так вы можете пропустить какое-то очень важное событие.
Овен – «Принимай»
Вас ждет встреча с мудрым руководителем. Будьте готовы принять дельный совет или искреннюю помощь.
Телец – «Успех»
На этой неделе вас ждет безусловный успех. Все, что вы загадывали, исполнится. Кроме того, появится возможность поправить свое здоровье.
Близнецы – «Тайны»
Постарайтесь прислушаться к своей интуиции. Нечто тайное, о чем не стоит говорить вслух, станет явным.
Рак – «Свобода»
Вы наконец-то сможете освободиться от сил зла. Недоброе слово, направленное в вашу сторону, или дурной глаз не смогут навредить вам. Если вы задумали действовать, не медлите! У вас достаточно сил, чтобы сделать решающий шаг именно сейчас.
Лев – «Контроль»
Вы умеете себя контролировать, и это помогает не упускать ситуацию. Умение приспособиться к обстоятельствам и людям поможет вывести вашу деятельность на новый уровень.
Дева – «Добро»
Вы готовы бескорыстно помогать, и это поможет обрести понимание смысла жизни. Если вы приболели, даже не надейтесь отлежаться, уже к середине недели появятся и бодрость духа, и желание включиться в процесс.
Весы – «Решает»
Решить вашу проблему сможет человек властный. Он верен и в дружбе, и во вражде, но с людьми сходится с трудом, так как по характеру недоверчив и подозрителен. Его советы обычно умны и полезны.
Скорпион – «Фантазер»
Ваше воображение поможет вам справиться с возникшей проблемой и даже вывести вашу деятельность на новый уровень. Однако не соглашайтесь ни на какую помощь, даже от самых близких людей.
Стрелец – «Эго»
Эгоизм порождает капризы. Если вы не прекратите вести себя так, как привыкли, конфликт неизбежен.
Козерог – «Планируй»
Если вы недостаточно продумаете свои планы сейчас, то в будущем вас ждут большие проблемы. Совсем скоро вам придется кардинально изменить свою жизнь, и если у вас не будет хотя бы примерного наброска дальнейших действий, придется непросто.
Водолей – «Держись»
На этой неделе возможна несправедливость по отношению к вам. Как бы обидно вам не было, не ввязывайтесь в конфликт, в противном случае вы столкнетесь с проблемами с законом.
Рыбы – «Мир»
На этой неделе вас ждет новое открытие. Вы поймете, что любовь сильнее ненависти. Примирение с любимыми пойдет вам на пользу.
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