Карта недели для хабаровчан – «В люди»

На неделе со 2 по 9 октября вас будут переполнять разные чувства, но во главе - гармония. Умение обуздать свой страх или гнев поможет выйти из самой сложной ситуации. Однако остерегайтесь меланхоличных настроений. Вам вдруг захочется спрятаться ото всех: не позволяйте осенней хандре взять верх. Так вы можете пропустить какое-то очень важное событие.





Овен – «Принимай»

Вас ждет встреча с мудрым руководителем. Будьте готовы принять дельный совет или искреннюю помощь.

Телец – «Успех»

На этой неделе вас ждет безусловный успех. Все, что вы загадывали, исполнится. Кроме того, появится возможность поправить свое здоровье.

Близнецы – «Тайны»

Постарайтесь прислушаться к своей интуиции. Нечто тайное, о чем не стоит говорить вслух, станет явным.

Рак – «Свобода»

Вы наконец-то сможете освободиться от сил зла. Недоброе слово, направленное в вашу сторону, или дурной глаз не смогут навредить вам. Если вы задумали действовать, не медлите! У вас достаточно сил, чтобы сделать решающий шаг именно сейчас.

Лев – «Контроль»

Вы умеете себя контролировать, и это помогает не упускать ситуацию. Умение приспособиться к обстоятельствам и людям поможет вывести вашу деятельность на новый уровень.

Дева – «Добро»

Вы готовы бескорыстно помогать, и это поможет обрести понимание смысла жизни. Если вы приболели, даже не надейтесь отлежаться, уже к середине недели появятся и бодрость духа, и желание включиться в процесс.

Весы – «Решает»

Решить вашу проблему сможет человек властный. Он верен и в дружбе, и во вражде, но с людьми сходится с трудом, так как по характеру недоверчив и подозрителен. Его советы обычно умны и полезны.

Скорпион – «Фантазер»

Ваше воображение поможет вам справиться с возникшей проблемой и даже вывести вашу деятельность на новый уровень. Однако не соглашайтесь ни на какую помощь, даже от самых близких людей.

Стрелец – «Эго»

Эгоизм порождает капризы. Если вы не прекратите вести себя так, как привыкли, конфликт неизбежен.

Козерог – «Планируй»

Если вы недостаточно продумаете свои планы сейчас, то в будущем вас ждут большие проблемы. Совсем скоро вам придется кардинально изменить свою жизнь, и если у вас не будет хотя бы примерного наброска дальнейших действий, придется непросто.

Водолей – «Держись»

На этой неделе возможна несправедливость по отношению к вам. Как бы обидно вам не было, не ввязывайтесь в конфликт, в противном случае вы столкнетесь с проблемами с законом.

Рыбы – «Мир»

На этой неделе вас ждет новое открытие. Вы поймете, что любовь сильнее ненависти. Примирение с любимыми пойдет вам на пользу.