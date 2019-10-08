Карта недели для хабаровчан – «Все меняется»

На неделе с 9 по 16 октября неожиданные перемены уже на пороге. Какая-то часть вашей жизни изменится кардинальным образом. Вместе с переменами придут новые знания, которые повлияют на отношение к жизни. Возможно, то, что вы считали правильным и неоспоримым, изменит свое значение.

Овен – «За упорство»

Ваше упорство приносит плоды. В своем бою вы однозначно станете победителем. Здоровье не подкачает, а запас жизненной силы пополнится. Ни за что не отступайте от своих идей, упрямство и прямолинейность выручат, если что.

Телец – «Ближе»

Остерегайтесь экспрессивных людей, они непредсказуемы и в любую минуту могут спровоцировать ненужный вам конфликт. Держите их на расстоянии от своих дел. Любые перемены, на которые вы решитесь на этой неделе, сразу на несколько шагов приблизят вас к вашей мечте.

Близнецы – «Семейный»

Ссоры и неурядицы то и дело лезут в вашу жизнь. Несмотря на то, что накал страстей будет несколько смягчен, вероятность найти неприятности все же есть. Чтобы избежать этого, не поддавайтесь на провокации и проводите больше времени с семьей.

Рак – «В нейтралитете»

Если у вас возникнут неприятности с законом, держитесь нейтральной стороны. Не вступайте в открытый конфликт, будьте беспристрастным. Что бы ни случилось, не берите чужого и не принимайте подарков от малознакомых людей.

Лев – «Внимание»

Карты рекомендуют вам быть внимательнее. Вместо того чтобы ждать отдачи от работы, лучше вложить больше сил. Наберитесь терпения, время пожинать плоды еще не пришло. Если чувствуете, что нервы на пределе, отдохните как следует.

Дева – «Особенный»

Ваши чувства и восприятие тоньше, чем у большинства. Ваши таланты принесут долгожданное признание. Ваши старания не прошли даром. Ближе к концу недели готовьтесь к встрече гостей, они нагрянут настолько неожиданно, что могут застать вас врасплох.

Весы – «Поиск»

Желание заработать как можно больше для осуществления своей мечты не оставляет вас. Вы находитесь в постоянном поиске – эти мысли не дают ни расслабиться, ни спокойно спать. Не падайте духом, рядом с вами находятся близкие люди, уделяйте больше внимания им, чем себе, и тогда уже на следующей неделе вы получите долгожданное вознаграждение.

Скорпион – «Счастливчик»

Счастье вот-вот постучится в дверь. Приятные новости ждут и дома, и на работе. Пользуйтесь этим, пока судьба к вам благосклонна.

Стрелец – «Дары»

Вас ждет успех. Вы приняли правильное решение, и оно благоприятно для вас. Счастье, здоровье, успех, достижение заветной цели – все эти подарки судьбы для вас. Если вы готовитесь к свадьбе, знайте, она будет счастливой.

Козерог – «Время менять»

Вас ждут новые знакомства, а также свежая, интересная и очень полезная информация. После таких встреч в вашей голове засядет мысль что-нибудь изменить. Вы внезапно для самого себя осознаете, что готовы активно действовать. Действуйте разумно, задумайтесь о том, насколько удачный момент для этого выбран. Неожиданная удача на пороге.

Водолей – «Мысли вслух»

Ваш интерес ко всему новому, который накапливался благодаря вашему усердию годами, пригодится на этой неделе. Не упускайте возможности встретиться с давним другом, он откроет вам глаза и, быть может, вы наконец-то решитесь на кардинальные перемены.

Рыбы – «Ни шагу»

Ваша любовь к экспериментам и играм может привести к банкротству. Держите себя в руках, пока ваша щедрость граничит с расточительством, вы рискуете потерять большую часть своего имущества.