Гороскоп
Карта недели для хабаровчан – «Без рук!»
Неделя с 16 по 23 октября обещает вывести вас на эмоции. Ситуации, возникшие спонтанно и не по вашей вине, всерьез вас обеспокоят. В решении возникших проблем полагайтесь только на себя и не вздумайте проявлять агрессию в общении. Не важно, будут это близкие люди или коллеги, как только вспылите – проблем не избежать.
Овен – «Что по курсу?»
Вы все еще находитесь под впечатлением от событий минувшей недели. Они вывели вас из равновесия, что собраться, кажется, невозможно… Если вы и вправду чувствуете себя растерянным, возьмите передышку. Вам необходимо выдохнуть и понять: куда дальше.
Телец – «Время чинить»
Неделя как нельзя лучше подходит для налаживания новых связей и возобновления старых. Любые переговоры будут удачными, а встречи приятными.
Близнецы – «Подчиненный»
Вам придется считаться с навязанной кем-то идеей. Это может быть ваш начальник, учитель, человек старшего возраста… И сколько бы вы ни сомневались в его высказываниях, придется принять чужую точку зрения, чтобы показать себя в выгодном свете.
Рак – «Ожидание»
Если вы задумали какой-то грандиозный проект, дождитесь более подходящего времени. Ближайшая неделя не подходит для воплощения судьбоносных планов в жизнь. Держите себя в руках, главное, не сорваться и не выдать свои замыслы раньше времени.
Лев – «Шаг за шагом»
Не сомневайтесь, вы идете по своему пути. Выбранный вами курс приведет к хорошему результату. Однако не расслабляйтесь, вас ждет испытание, которое, скорее, не сломает, а направит или даже подтолкнет к правильным мыслям.
Дева – «Береги»
Что бы ни случилось, не теряйте веры в себя и в то, чем дышите. Карты рекомендуют не тратить драгоценного времени на сплетни и никому не нужные конфликты, отстаивание своей правоты… При любом раскладе правда на вашей стороне, а доказывать кому-то что-то – пустая трата времени.
Весы – «Война»
Вам предстоит дать отпор обидчику. Важно грамотно ответить на некрасивый ход, для того чтобы не упасть лицом в грязь. Чтобы не ошибиться с тактикой, разберитесь в себе, чего вы на самом деле хотите: сохранить равновесие или разнести противника.
Скорпион – «Доделки»
На горизонте конфликт с вашим коллегой или подчиненным. Причем ваша позиция далеко не выигрышная. Скорее всего, если работа была сделана недостаточно тщательно, вам придется переделывать то, что вы сделали ранее.
Стрелец – «Получай»
Неделя принесет вам отличную возможность выйти на какой-то новый уровень: проявить себя, получить выигрыш, повысить квалификацию.
Козерог – «Начеку»
Неделя обещает быть в целом спокойной, однако расслабляться не стоит. Постарайтесь не выходить из себя, только так, оставаясь в состоянии внутреннего равновесия, вы сможете вовремя включиться в работу, когда будете больше всего нужны.
Водолей – «Везунчик»
Вам определенно повезет. Как бы комично ситуация не выглядела, помните, все закончится вашей победой!
Рыбы – «Презент»
Принимайте подарки с радостью и без угрызений совести. Вы заслужили. И неважно, подарки судьбы ли это или подарки от кого-то близкого, принимайте и не забывайте благодарить.
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