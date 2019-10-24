Карта недели для хабаровчан – «Стоп»

На неделе с 23 по 30 октября пришло время переосмысления. Вам просто необходимо взять паузу, подумать о том, кто вы и куда идете, а главное, для чего? После такой вынужденной остановки вы сможете почувствовать себя мудрее, подняться на более высокий уровень сознания, духа, мудрости.

Овен – «Апатия»

Окружающая обстановка будет склонять к пассивности. Если же вы поддадитесь этим настроениям, неизбежен неприятный сюрприз. Ближе к середине недели возможны бытовые, служебные и дорожные авралы, возрастет риск споров, ссор и скандалов.

Телец – «Задержка в делах»

Вам будет очень сложно собраться. Возможна нехватка энергии, дефицит полезных идей. Не исключена общая пауза в делах, могут отсутствовать люди, задерживаться известия. Если вы настроились на деловой ритм, вас может ждать разочарование: поле для творчества будет узким или ваших усилий не заметят вовсе.

Близнецы – «Режим ожидания»

Если вы надеялись протолкнуть свой проект, придержите эту идею до следующей недели. На этой все ваши попытки будут тщетны. Кроме того, вас расстроят несущественные, но досадные денежные затруднения и проблемы.

Рак – «На проводе»

Вам не стоит бояться неприятных сюрпризов, на этой неделе они практически исключены. Однако для того чтобы не пропустить очень важную информацию, вам необходимо оставаться на связи в любое время суток. Чем раньше вы получите актуальную информацию, тем проще вам будет выполнить нужный маневр.

Лев – «Все могу»

Перед вами открываются практически неограниченные возможности. Вы вдруг осознаете, что можете достичь гораздо больше, чем полагали до сих пор, и рассчитывать на хорошие результаты там, где до этого могли только мечтать.

Дева – «По плану»

На этой неделе удача на вашей стороне. Вы с легкостью сможете обойти разные форс-мажоры и неприятности, помешать вашим планам сможет разве что ваше нежелание что-либо делать. Поэтому смело стройте планы и даже не сомневайтесь: все будет идти так, как задумано.

Весы – «Целься!»

Удержитесь от принятия окончательных решений. Ваши аппетиты растут, и в будущем вы надеетесь получить золотые горы, но ваша нынешняя цель слишком мелкая. Возьмите паузу, пересмотрите свои возможности, нелишним будет привлечь к работе партнеров. С вашими запросами надо брать на несколько метров выше.

Скорпион – «Наедине с собой»

Карты рекомендуют отстраниться от суеты, создаваемой окружающими. Вам необходимо взять паузу, восстановить ресурсы, побыть в одиночестве, накопить энергию для рывка. Пришло время взвесить все «за» и «против», посоветоваться с интуицией. Ближе к концу недели появятся не только силы, но и желание общаться с окружающими.

Стрелец – «К делу!»

Неделя не принесет прогресса ни в одной сфере. Ваш враг - лень. Отлынивая от действительно важных дел, вы все глубже погружаетесь в фантазии, в том числе относительно материальных ценностей. Визуализация – это прекрасно, однако на одних только мечтах не разбогатеешь, карты рекомендуют переходить от грез к делу.

Козерог – «Релакс»

Вас неспроста переполняют приятные чувства: ощущение полного удовлетворения, душевной наполненности… Вы вынесли достаточно уроков, вдоволь настрадались и теперь смотрите на многие вещи совсем по-другому. Сейчас настало время расслабиться и выдохнуть. Прошлое в прошлом, а вам – вперед, в счастливое будущее.

Водолей – «В движении»

Вас ждет неделя непрерывного движения и общения. Новые знакомства не дадут заскучать, а полученная информация поспособствует возникновению идей, которые в будущем смогут принести хороший доход.

Рыбы – «Радости»

Неделя принесет исключительно приятные эмоции – это тихие радости, романтические встречи, мечты о будущем. Ждите важных вестей издалека, они настроят вас на нужный лад и подарят настоящее счастье.