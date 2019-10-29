Карта недели для хабаровчан – «Препятствия»

На неделе с 30 октября по 6 ноября не самое лучшее время для начала чего-то нового. На пути то и дело будут возникать непредвиденные обстоятельства, разного рода форс-мажоры, которые испортят не только впечатление, но и отношения между вами и вашими оппонентами. Поэтому, если это возможно, не ввязывайтесь ни во что, продолжайте заниматься тем, во что верите.

Овен – «Деньги»

Вас ждет денежное вознаграждение за ваши старания. Возможно, ваш должник вскоре вернет долг или же намеченная сделка пройдет удачно и принесет неожиданный дополнительный доход.

Телец – «Краски жизни»

Недавняя нехватка средств мешала в достижении вашей цели, но это в прошлом. Уже на этой неделе вы получите свое вознаграждение и жизнь заиграет новыми красками.

Близнецы – «Ждун»

Вы сделали свой выбор, наберитесь терпения и наблюдайте, как события развиваются. Прессинг ослабевает, и вы наконец-то можете вздохнуть полной грудью. Сейчас вам остается только расхлебывать последствия вашего поступка.

Рак – «Прими»

Критика, направленная в вашу сторону, не должна расцениваться как зло, прислушайтесь, и вы найдете в этом и хороший совет, и ответ на свой вопрос.

Лев – «Потерянный»

Ваша апатия потихоньку разрушает то, во что вложено немало усилий и, возможно, денежных средств. Пропала какая-то составляющая стимула, это сильно тормозит весь процесс. Какая-то часть прошлого никак не отпускает вас, все свои действия вы примеряете к этому фактору.

Дева – «Борись»

Вы изо всех сил пытаетесь контролировать свои чувства и держать все в себе, чем загоняете себя в депрессию. Вы медленно плывете по течению, принимая все удары судьбы, вместо того чтобы взять себя в руки и перейти к решительным действиям.

Весы – «Терпение»

Вам необходимо быть более терпеливым и скромным, чтобы выйти из конфликтного положения победителем. Обдумайте свое поведение, возможно, вы действуете слишком эгоистично и не учитываете нужды и желания других участников конфликта.

Скорпион – «Наедине с собой»

Вас ожидают очень неожиданные перемены. Какая-то часть вашей жизни изменится кардинальным образом, это может быть смена жилья, уход от привычного образа жизни. Вместе с переменами придут новые знания, которые повлияют на ваше мировоззрение и ощущение реальности.

Стрелец – «Решайся»

Давление со стороны близких ослабевает, и вы можете наконец-то самостоятельно принимать решения. Сейчас самое главное - это отбросить навязанные принципы и действовать согласно своему представлению о жизни. У вас есть возможность выбирать то, что необходимо вам, не оглядываясь при этом на реакцию своего окружения.

Козерог – «Добрые вести»

Трудный, изматывающий вас период подошел к концу. Уже на этой неделе вы получите хорошее известие, которое принесет вам надежду. Однако вы еще некоторое время не сможете перестроиться на новый лад.

Водолей – «Перемены»

В вашей жизни наступает новый, довольно благополучный этап. Вы закладываете фундамент своей будущей счастливой жизни. Перемены к лучшему не заставят себя долго ждать, вас окружают везение и успех.

Рыбы – «Путеводитель»

Вы запутались. Мысли о том, куда идти, изрядно вас утомили. Вы выглядите уставшим и нервным и, вместо того чтобы решать проблемы, создаете новые.

Возьмите передышку, человек, который направит вас по нужному пути, уже близко.