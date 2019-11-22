Гороскоп 20 - 27 ноября: Главное – идти

Карта недели – «Бери выше»

Удержитесь от принятия окончательных решений. Ваши аппетиты растут, и в будущем вы надеетесь получить золотые горы, но ваша нынешняя цель слишком мелкая. Возьмите паузу, пересмотрите свои возможности, не лишним будет привлечь к работе партнеров. С вашими запросами надо брать на несколько метров выше.

Овен – «Все меняется»

Неделя перемен ждет вас. Вы можете рискнуть и немного изменить привычный сценарий, чтобы провести уик-энд не так, как обычно. Если подобную инициативу проявили другие, стоит ее поддержать, но с осторожностью.

Телец – «Да - необычному!»

От вас, увы, ничего не будет зависеть. Инициатива чаще будет принадлежать другим людям. Чужое поведение может быть непредсказуемым: одни нюансы будут восприниматься спокойно, другие агрессивно. Случайный альянс может развалиться, но прочный союз выдержит испытание.

Близнецы – «Под контролем»

Ваша главная задача - сохранение выдержки. Небезопасно нарушать границы, терять голову, давать чересчур много воли эмоциям, капризам, вспыльчивости, так как именно необдуманное поведение способно запустить необратимый деструктивный процесс. Помните: держать себя в руках - в ваших интересах, утрата самоконтроля приведет к серьезным неприятностям.

Рак – «Понять, принять»

Чтобы неделя прошла успешно, нужно понять и принять требования момента. Нелегко будет сопротивляться минутным импульсам, даже если они связаны с риском. Возможно, ситуация заставит вас изменить привычной тактике. Важно увидеть границы дозволенного и не пытаться повторить чужой трюк. Небольшой экспромт может пойти во благо вашим делам.

Лев – «Движение»

Вас ждет насыщенная неделя, побуждающая к романтике, динамике, экспромту, риску. Обстановка благоприятствует поездкам, расширению кругозора и списка контактов, развитию любовных и дружеских отношений. Ускорить желаемое развитие событий может непредвиденный поворот обстоятельств.

Дева – «Удача»

Вам не стоит опасаться сюрпризов, так как при любом развитии сюжета проявится нечто позитивное. Если ситуация вышла из-под контроля, вам удастся найти безопасную нишу или получить защиту. Не исключено, что из бурных событий вы извлечете выгоду для себя, например, получите оригинальную информацию из первых уст. Может проясниться положение дел в привлекающем вас сообществе.

Весы – «Форс-мажор»

Вы можете столкнуться с непредвиденным обстоятельством в самом конце успешного дела. Неделя требует быстрой реакции, промедление может быть рискованным. Пригодятся услуги со стороны либо собственное мастерство. Выручит находчивость, ловкость владения инструментами, компьютерным приложением, техникой навигации или оперативной помощи.

Скорпион – «Время чинить»

Настал самый подходящий момент для налаживания отношений. Будь то знакомство, примирение или развитие - все сложится благополучно. Что именно вы предпочтете, всплеск адреналина или гармонию, будет зависеть от вашего темперамента. Могут быть задеты струны вашей души, отвечающие за любовь, творческую самореализацию, жажду новизны и приключений.

Стрелец – «Решай»

Переломный момент в длительной, тревожащей вас проблеме наступит на этой неделе. Будет кризис разрушительным или благотворным, зависит, скорее, от вашего взгляда на обстоятельства. Возможно, вам удастся с чем-то покончить, разорвать шаблон. Если не становиться рабом ситуации, то сложные события дадут необходимый творческий импульс.

Козерог – «Самообладание»

Неделя может расстроить не на шутку. Не у всех представителей знака хватит самообладания, чтобы «сохранить лицо» и скрыть свои подлинные переживания. Возможна склонность драматизировать положение, поэтому постарайтесь не принимать важных решений и не совершать каких-либо действий под влиянием минутного порыва.

Водолей – «По плану»

Ситуация, требующая тщательного контроля, может ускользнуть из-под вашего пристального взгляда. Вспышку энтузиазма не стоит воспринимать как команду к действию: инициатива может оказаться опрометчивой, порыв заведет в тупик. Ну а если все же ситуация требует вмешательства, стоит действовать строго по плану или инструкции, избегая экспериментов.

Рыбы – «Семь раз отмерь»

Неделя принесет взрывоопасные эмоции. Спонтанные действия чреваты необратимыми последствиями, но иногда быстрая реакция может быть просто необходима. Избегайте необходимости решать чужие проблемы, ничего хорошего из этого не выйдет. Если же вы «заварили кашу», как бы ни хотелось, придется идти до конца. Неприятности могут быть следствием вашего вызывающего или провокационного поведения.