Гороскоп 28 ноября – 4 декабря: В поисках баланса

В поисках баланса

Карта недели – «Свежий взгляд»

Неделя принесет неожиданные встречи, которые окажутся весьма полезными. Новые связи будут ценны свежими идеями и помогут взглянуть на ситуацию под другим углом. Если вы станете участником спора, будьте уверены - на вашу сторону встанет достаточно влиятельный человек. Он добавит вам убедительности и сил, но не стоит рассчитывать на него там, где заканчиваются границы его полномочий.



Овен – «Предупрежден»

Будьте предельно внимательны, есть большая вероятность возникновения непредвиденных ситуаций. Постарайтесь во что бы то ни стало соблюдать технику безопасности, придерживаться законов и сохранять равновесие интересов.

Телец – «Кайфуй»

Неделя принесет исключительно приятные эмоции. Вас будет переполнять радость от осознания, что вы получили то, к чему так долго шли. Пользуйтесь моментом сполна, но не стройте долгосрочных планов. Совсем скоро вас развернет на 360 градусов и ваши планы окажутся неуместными в новых условиях.



Близнецы – «По заслугам»

Вам необходимо сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей - будь то работа, социальный статус, данное обещание... Вам придется выполнить то, что вы должны. И чем раньше вы это сделаете, тем раньше освободитесь от лишнего груза и получите немного времени для общения с близкими.



Рак – «В эпицентре»

Вы окажетесь в центре событий. Вероятнее всего, вам придется посетить какое-то светское мероприятие. Даже если не хочется, не отказывайтесь от посещения праздника или вечеринки: вам удастся не просто поразить окружающих своей эффектностью, но и по-настоящему получить удовольствие от происходящего.

Лев – «Рядом»

Вам необходимо уделить внимание не себе, а отношениям с окружающими. Не старайтесь извлечь какой-то выгоды из происходящего, просто будьте рядом с теми, кому это сейчас необходимо.

Дева – «Отдохни»

На этой неделе ваши личные привычки и нужды выйдут на первый план. Если вы устали, не стесняйтесь взять паузу, дать себе передышку, это поможет восстановить силы и значительно улучшит ваше самочувствие.



Весы – «Считай»

Вам предстоит пересчитать свои финансовые средства. Зачем? Для того чтобы увидеть реальный лимит перед большой покупкой или каким-то серьезным вложением.

Скорпион – «Что хочу, то делаю»

Вам необходимо уделить максимальное внимание тому, что вам хочется. Как бы много вашего внимания ни требовали дом, семья или работа, в ближайшее время вам не помешает уделить побольше внимания своей личной жизни, творчеству, духовным аспектам бытия, а также детям, если они есть.



Стрелец – «Близкие рядом»

На этой неделе в вас как никогда будут нуждаться ваши родные. Постарайтесь никого не обидеть, если обещали - навестите, если давно не радовали звонками - позвоните.



Козерог – «На тусовку»

Вам необходимо найти баланс между неизбежной рутиной и более приятными занятиями. Порадуйте себя приятным времяпрепровождением, не стоит отказываться от вечеринок и торжеств.

Водолей – «Внимание»

Вам необходимо сосредоточиться на рутинных делах. Как бы хандра ни пыталась вас сбить с пути, не поддавайтесь на провокацию. Уделите больше внимания деталям, и тогда вы сможете вовремя обнаружить чью-то недоделку, которая вполне могла бы ухудшить ваши отношения с начальством.

Рыбы – «Сила в истине»

Вам необходимо быть справедливым и относиться максимально непредвзято ко всему происходящему. Если вы встанете на чью-либо сторону просто по дружбе, разразится скандал, в котором вы рискуете прослыть не особо дальновидным человеком.