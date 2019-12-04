Гороскоп 4–11 декабря: В гармонии с миром

Карта недели – «Новые горизонты»

Неделя принесет новые возможности. Вам подвернется возможность увеличить свой доход и достичь успеха, но для того чтобы принять верное решение, вам необходимо окунуться в свои мысли, наладить мир с собой. Ответ на поставленный вопрос лежит на поверхности, но пока вокруг слишком много отвлекающих моментов.

Если вы сомневаетесь по поводу принятия важного решения и воплощения своей мечты в жизнь, то карты советуют рискнуть.

Овен – «Зарядись»

Неделя принесет теплые эмоции и горячие чувства. Вас ждут приятные моменты в кругу семьи. Тщательно подготовленный или спонтанный семейный праздник принесет незабываемые эмоции. Вопросы, касающиеся взаимоотношений, разрешатся в вашу пользу. Обнимайте, любите, целуйте – это те эмоции, что дадут вам сил, подзарядят ваши внутренние батарейки.

Телец – «По опыту»

Если вы разочарованы или пытаетесь полностью выбросить из своей жизни вещи, напоминающие о неприятном происшествии, действуйте, руководствуясь полученным ранее опытом. Кроме того, ваши силы на исходе. Может даже показаться, что вот-вот вы рухнете от усталости... Дело в том, что вы прикладываете больше усилий, чем того требует дело.

Близнецы – «Развязка»

Прессинг ослабевает, и вы наконец-то можете вздохнуть полной грудью. На горизонте уже маячит белая полоса, перемены придут, сменив период застоя бурным развитием событий. Однако остерегайтесь доверять малознакомым людям (пусть они даже друзья ваших друзей), которые, вероятнее всего, будут навязывать вам свой весьма сомнительный проект.

Рак – «Добрые вести»

Новость, которую вы получите на этой неделе, способна осчастливить вас настолько, что вам захочется свернуть горы, вы почувствуете прилив сил. Вероятнее всего, это будет какое-то радостное событие, которое необходимо отметить, - свадьба, рождение ребенка или выход на финишную прямую в достижении цели.

Лев – «Непоколебимый»

Вы полностью успокоились и восстановились после эмоционально сложного периода и теперь готовы без страха взяться за работу. Конфликтные ситуации себя исчерпали и более не нервируют вас. Однако все же есть вероятность того, что вам придется вернуться к некоторым аспектам или людям из прошлого.

Дева – «Свобода мысли»

Неделя принесет вам уверенность в собственных силах и решительность в принятии решений. Но вы ни в коем случае не должны забывать, что вы свободный человек и имеете право выбирать то, что необходимо вам, не оглядываясь при этом на реакцию своего окружения. Те, кто еще вчера осуждали вас, завтра почувствуют в вашем голосе решительность, веру и отступят.

Весы – «Учесть все»

Перед вами непростой выбор - слишком много нюансов, и учесть все очень непросто, ваше сердце говорит одно, а разум совсем другое... Сделать правильный выбор вы сможете, лишь расставив приоритеты, тогда и придет осознание того, что для вас самое важное.

Скорпион – «Помощник»

Ваши действия спонтанны и не продуманны. Вы сражаетесь за себя, за свое имущество, свое имя, но конца этому бою пока не видите... Ситуация, которая ввела вас в это состояние, в скором времени решится. В помощниках у вас будет молодой, целеустремленный человек, который возьмет на себя ряд ваших проблем.

Стрелец – «Работник года»

Вас ждет успех в работе и бизнесе, все финансовые вопросы разрешатся в вашу пользу, а сделки пройдут крайне удачно. Вы хорошо поработали и теперь получите за это хорошее вознаграждение.

Козерог – «Действуй»

Пришло время проявить свои лучшие качества, все заложенные в вас таланты и знания, которые вы накапливали долгое время. Вы сможете применить свои навыки в нужное время и в нужном месте, и за это судьба вас щедро наградит.

Водолей – «Терпение»

Ваше терпение, чуткость и внимание приносят пользу, а способность спокойно переносить приказы руководства, нетерпимость других людей создает благоприятный имидж и способствует вашему подъему по карьерной лестнице. Поэтому, что бы ни случилось, держите свое лицо, сохраняйте спокойствие и контролируйте свое поведение и дальше.

Рыбы – «Честен с собой»

У вас нет возможности реализовать свой творческий потенциал. Вы будто загнаны в угол. Низкий уровень материального комфорта, отношения, которые не удовлетворяют… Вам необходимо всерьез задуматься о том, чего вы на самом деле хотите. Разве к этому вы шли все эти годы?