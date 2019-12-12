Гороскоп
Гороскоп 11–18 декабря:Сложно, но можно
Карта недели – «Голоса из прошлого»
Эта неделя станет сложной в моральном плане. Вас будут преследовать ностальгические настроения, и вероятнее всего, в вашу жизнь снова вернутся люди из прошлого. Не торопитесь с выводами, люди со временем меняются, поэтому постарайтесь исключить несправедливое отношение и излишнюю жестокость по отношению к родным и близким. Сохраняйте спокойствие, контролируйте свое поведение и дальше и не забывайте отдыхать.
Овен – «Работа над собой»
Вам кажется, что в своей работе вы достигли определенных высот, но этого для вашей самооценки недостаточно. Сейчас вам необходимо улучшить качество работы, приобрести новые знания и умения, пойти на курсы повышения квалификации. Самое главное в этом деле - это внимательность и усердие.
Телец – «Действуй»
Проект, над которым вы сейчас трудитесь, обещает стать не просто успешным, а даже лучшим среди других. Это возможно только при одном условии: если вы соберете всю свою волю в кулак, приложите все свои знания и таланты и начнете действовать.
Близнецы – «Переживания пусты»
Вы замерли в ожидании перемен, а они уже очень близко. Вы чувствуете это и изрядно, хоть и напрасно, волнуетесь. Трудности, конечно, будут, но у вас достаточно сил и терпения, чтобы их пережить. К любым начинаниям следует подходить с энтузиазмом.
Рак – «В центре событий»
Неделя станет приятной во всех смыслах. Вас ждет долгожданное общение с друзьями, возможно, вы отправитесь в неожиданное для самого себя путешествие.
Лев – «Молчанию – нет»
На этой неделе вы преодолеете трудности в общении, также стабилизируется ваше финансовое положение. Возможно, вы затеете ремонт или совершите покупку для дома.
Дева – «В поисках лжи»
В последнее время вы слишком эмоционально воспринимаете окружающую вас действительность. Нервозность, паника, страх мешают вашему делу. Однако все это неспроста, ваше подсознание посылает вам сигнал о том, что что-то пошло не так. Возможно, кто-то из вашего окружения вас обманывает.
Весы – «Налаживается»
Проблема, которая так сильно вас беспокоит, решится в скором времени, и то, что так долго вас угнетало, начнет стремительно уходить из вашей жизни. Однако есть вероятность того, что ошибки, совершенные вами в прошлом, дадут о себе знать в настоящем.
Скорпион – «В движении»
Сложный период подходит к концу, в силу вступает новый, более плодотворный период, который поможет вам двигаться вперед. Есть вероятность того, что кто-то предложит вам временную работу или сделает интересное деловое предложение.
Стрелец – «Сам себе двигатель»
Давление со стороны ослабевает, проблемы отступают, и теперь вы можете наконец-то поднять голову и самостоятельно принимать решения. Сейчас самое главное - это отбросить навязанные принципы и действовать согласно своему представлению о жизни.
Козерог – «Время создавать»
Эта неделя будет удачной в плане карьеры и ведения собственного бизнеса. Новые проекты и планы, созданные сейчас, принесут хороший доход в недалеком будущем.
Водолей – «Письмо счастья»
Вскоре вас ждут приятные новости, на этой неделе вам поступит приятное известие или положительный результат дела, которое вы недавно начали, это может быть собеседование, экзамен или просьба о прибавке жалования.
Рыбы – «Трудности»
Вы разочаровались в том, что было неотъемлемой частью вашей жизни еще недавно. Теперь все в прошлом. Вы вдруг проснулись другим человеком, незаметно выросли и переосмыслили некоторые вещи.
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