Гороскоп 19–25 декабря: Прочь сомнения

Карта недели – «По курсу перемены»

Время застоя осталось позади, на горизонте виднеется период роста, движения, суеты. В ближайшее время вы начнете получать заманчивые предложения со стороны старых знакомых. Подумайте тысячу раз, прежде чем принять решение. Вокруг будет слишком много информации, событий, людей… Помните, грядет период судьбоносных перемен, и если вы не струсите, ваша жизнь развернется на 360 градусов и заиграет абсолютно новыми, невиданными ранее красками.





Овен – «Прощание»

На этой неделе вам предстоит распрощаться с тем, к чему вы уже успели привыкнуть. Эта зависимость долгое время не отпускала, но настал ваш черед строить новую жизнь. Возможно, вы осознали некоторые нюансы и пересмотрели отношения с человеком или стиль жизни.

Телец – «Новый этап»

Отношения с неприятным человеком подходят к концу, вас ждет новый, увлекательный этап в жизни. Этот этап принесет вам новые знания и новый опыт. К тому же совсем рядом долгожданные перемены. Вероятно, вы смените род деятельности или заведете увлекательное хобби. Не исключено, что кто-то сделает вам интересное предложение.

Близнецы – «Не без труда»

Ваши амбиции относительно ваших умений слишком высоки, вы не сможете добиться желаемого, не приложив к этом усилий. На этой неделе вам придется не только работать не покладая рук, но и вспомнить о своих давних друзьях, у них для вас есть хорошие новости.





Рак – «Отпустить»

Ваш страх перед чем-то новым заставляет цепляться за отягощающие отношения или образ жизни. Такая позиция мешает вашему росту и тормозит прогресс начинаний. Перемены в жизни, хотите вы этого или нет, все равно придут, такая судьба.

Лев – «Достойный»

Ваши начинания увенчаются успехом, вас ждет явный рост по карьерной лестнице, а накопленные умения и навыки наконец-то будут оценены по достоинству. Настал подходящий момент открыть свое дело, заручившись поддержкой компаньона или единомышленника.

Дева – «Вести»

Трудный и изматывающий тело и душу период подходит к концу. Хорошее известие принесет надежду.

Весы – «Направо пойдешь...»

Вы совершенно растеряны, кажется, будто стоите на перепутье и выбранное направление может стоить слишком дорого. В этой ситуации постарайтесь не быть безучастным, откройте глаза, относитесь ко всему происходящему крайне внимательно, помощь близко, главное – не прозевать судьбоносные знаки.

Скорпион – «Не по плану»

Ощущение, что все пошло не по плану, не покидает, а испытания, подкидываемые жизнью, в последнее время воспринимаются в штыки. Несомненно, происходящее тревожит, но не нужно думать, что кто-то пытается вывести вас из равновесия. Вы изрядно измотаны, вам просто необходим отдых.

Стрелец – «Решай»

Для принятия важного решения необходимо взвесить все за и против. Подумайте о близких и тех, кто зависит от вашего решения, оно должно быть справедливым для всех. Если же вы уже отнеслись к кому-то нечестно, вскоре придет время отвечать за свои поступки.

Козерог – «Трудности»

Вам нужно собраться с силами и начать предпринимать более решительные действия. Трудности не отступают, несмотря на ваши попытки их решить. Задумайтесь, возможно, принятое решение было неподходящим выходом именно для этой проблемы или же вы выбрали путь наименьшего сопротивления.





Водолей – «Налаживается»

В вашей семье будет царить гармония и радость. Кроме того, вы преодолеете трудности в общении с коллегами по работе, и ваше финансовое положение стабилизируется. Работа станет более ответственной и, соответственно, более оплачиваемой.

Рыбы – «Думай сердцем»

Сейчас вы находитесь на распутье, большую часть времени занимают мысли о близком человеке. Возможно, вы переживаете любовное приключение и стоите перед выбором как быть дальше. Постарайтесь во что бы то ни стало не обращаться за советом, он только собьет вас с пути, в этот раз вы должны принять решение самостоятельно.