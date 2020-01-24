Гороскоп
Гороскоп 22–29 января: Новые горизонты
Карта недели – «По воле сердца»
На этой неделе каждый сможет не только открыть в себе что-то новое, но и найти применение своим талантам. В непростом деле заработать хорошие деньги поможет настойчивость, а творческий подход к жизни поможет в поиске интересной и хорошо оплачиваемой работы. Возможно, вы сможете обучиться новой специальности. Но ни в коем случае не беритесь за то, что противоречит вашим моральным принципам. Делайте то, что подсказывает сердце.
Овен – «Виноват сам»
Может показаться, что кто-то строит вам козни, но на самом деле в происходящем виноваты только вы. По невнимательности вы допустили ошибку, которая сейчас не просто стоит на пути, а может повлечь за собой крах всей системы.
Телец – «Не по себе»
Сейчас вы действительно испытываете сильное моральное переживание. Однако задумайтесь, можете ли вы дать больше, чем уже дали?
Близнецы – «Стройка»
Вам не дает покоя упущенный когда-то шанс. Вам кажется, что у вас была возможность повлиять на ситуацию, но это лишь иллюзия. Изменить прошлое не в ваших силах, а вот начать строить счастливое будущее уже сейчас – вполне.
Рак – «По плечу»
Что бы вы ни записали в ежедневник на эту неделю – все получится. Удача и успех ждут вас в любом начинании.
Лев – «Союзники»
Сейчас самое время завязывать знакомства, выбирать спутника жизни, искать единомышленников. Вам удастся построить крепкие отношения с хорошими, надежными людьми, а также помириться со старыми врагами.
Дева – «Выбор»
Вы сделали свой выбор, наберитесь терпения и наблюдайте, как события развиваются теперь. Ваш поступок оставил двусмысленное впечатление, поэтому еще некоторое время вам придется расхлебывать его последствия.
Весы – «Форс-мажор»
По какой-то причине вы не сможете довести начатое дело до конца. Неожиданное препятствие собьет вас с толку. Но это не повод раскисать, на самом деле более пристального внимания сейчас требует совсем другая сторона вашей жизни.
Скорпион – «Награда»
Не исключено, что вам поднимут оклад или предложат более оплачиваемую работу. Ваши терпение, качественный труд и тонкий расчет будут щедро вознаграждены.
Стрелец – «Выводы»
Все плохое уже позади, вы приходите в себя и начинаете учиться жить, радоваться хорошим моментам, замечать красоту природы. Самое главное – сделать правильный вывод из произошедшего, чтобы в будущем ситуация не повторилась.
Козерог – «Мир»
Вы привыкли все делать по-своему, поэтому пренебрегаете хорошими, добрыми советами, что может не на шутку обидеть ваших близких. Постарайтесь не играть с огнем и, если на этой почве возникнет конфликт, решить его мирным путем.
Водолей – «Услышь»
Критика, направленная в вашу сторону, не должна расцениваться как зло, прислушайтесь, и вы найдете в этом и хороший совет, и ответ на свой вопрос.
Рыбы – «Время перемен»
Перемены уже совсем близко, вероятно, вы смените род деятельности или заведете увлекательное хобби. Возможно, кто-то сделает вам интересное предложение. Намеченная поездка будет очень удачной и увлекательной.
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