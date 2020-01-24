Гороскоп 22–29 января: Новые горизонты

Карта недели – «По воле сердца»

На этой неделе каждый сможет не только открыть в себе что-то новое, но и найти применение своим талантам. В непростом деле заработать хорошие деньги поможет настойчивость, а творческий подход к жизни поможет в поиске интересной и хорошо оплачиваемой работы. Возможно, вы сможете обучиться новой специальности. Но ни в коем случае не беритесь за то, что противоречит вашим моральным принципам. Делайте то, что подсказывает сердце.

Овен – «Виноват сам»

Может показаться, что кто-то строит вам козни, но на самом деле в происходящем виноваты только вы. По невнимательности вы допустили ошибку, которая сейчас не просто стоит на пути, а может повлечь за собой крах всей системы.

Телец – «Не по себе»

Сейчас вы действительно испытываете сильное моральное переживание. Однако задумайтесь, можете ли вы дать больше, чем уже дали?

Близнецы – «Стройка»

Вам не дает покоя упущенный когда-то шанс. Вам кажется, что у вас была возможность повлиять на ситуацию, но это лишь иллюзия. Изменить прошлое не в ваших силах, а вот начать строить счастливое будущее уже сейчас – вполне.

Рак – «По плечу»

Что бы вы ни записали в ежедневник на эту неделю – все получится. Удача и успех ждут вас в любом начинании.

Лев – «Союзники»

Сейчас самое время завязывать знакомства, выбирать спутника жизни, искать единомышленников. Вам удастся построить крепкие отношения с хорошими, надежными людьми, а также помириться со старыми врагами.

Дева – «Выбор»

Вы сделали свой выбор, наберитесь терпения и наблюдайте, как события развиваются теперь. Ваш поступок оставил двусмысленное впечатление, поэтому еще некоторое время вам придется расхлебывать его последствия.

Весы – «Форс-мажор»

По какой-то причине вы не сможете довести начатое дело до конца. Неожиданное препятствие собьет вас с толку. Но это не повод раскисать, на самом деле более пристального внимания сейчас требует совсем другая сторона вашей жизни.

Скорпион – «Награда»

Не исключено, что вам поднимут оклад или предложат более оплачиваемую работу. Ваши терпение, качественный труд и тонкий расчет будут щедро вознаграждены.

Стрелец – «Выводы»

Все плохое уже позади, вы приходите в себя и начинаете учиться жить, радоваться хорошим моментам, замечать красоту природы. Самое главное – сделать правильный вывод из произошедшего, чтобы в будущем ситуация не повторилась.

Козерог – «Мир»

Вы привыкли все делать по-своему, поэтому пренебрегаете хорошими, добрыми советами, что может не на шутку обидеть ваших близких. Постарайтесь не играть с огнем и, если на этой почве возникнет конфликт, решить его мирным путем.

Водолей – «Услышь»

Критика, направленная в вашу сторону, не должна расцениваться как зло, прислушайтесь, и вы найдете в этом и хороший совет, и ответ на свой вопрос.

Рыбы – «Время перемен»

Перемены уже совсем близко, вероятно, вы смените род деятельности или заведете увлекательное хобби. Возможно, кто-то сделает вам интересное предложение. Намеченная поездка будет очень удачной и увлекательной.