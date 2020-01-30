Гороскоп 29 января - 5 февраля: Успешный старт

Карта недели – «Прямиком к цели»

Что бы ни пришло в вашу голову на той неделе, ни за что не сворачивайте с пути. Сейчас время идет мучительно медленно, но такая пауза только на пользу. У вас хватит сил и идей для заложения фундамента нового проекта, которому вы самоотверженно сможете посвятить всего себя. Окружающими эти планы будут поняты и оценены немного позже.

Овен – «Учусь»

Вас на этой неделе ждут новые знания, они будут щедро материально вознаграждены и принесут удовольствие от процесса выполнения работы. Возможно начало нового дела.

Телец – «Налаживается»

Сейчас ваши дела пошли на лад, в жизни появился новый стимул, и вы готовы строить новые планы и воплощать их в жизнь.

Близнецы – «По справедливости»

Обдуманный и взвешенный подход в принятии важного решения поможет сохранить ваши отношения с любимыми. Они, как никто другой, зависят от вашего решения. Не забывайте, оно должно быть справедливым для всех.

Рак – «Рисуем будущее»

Если вы не продумаете свои планы сейчас, то в будущем вас ждут большие проблемы. Задумайтесь, готовы ли вы потерять то, к чему шли долгие годы?

Лев – «Успешный»

За что бы вы ни взялись, вас ждет безусловный успех. Все, что вы загадывали, исполнится. Однако на волне успеха не стоит забывать и о себе. Когда появится возможность поправить свое здоровье, не упустите ее.

Дева – «Свобода»

Наконец-то вы сможете освободиться от своих переживаний. Ваши помыслы чисты, а значит, никакие беды к вам не пристанут. Получится далеко не все, что вы планировали, но то, что было начато ранее, обязательно принесет свои результаты.

Весы – «Генератор идей»

Вас ждет неделя свежих идей. Вы полны сил и энергии и готовы творить. Данный этап вашей жизни вполне удачен в плане карьеры и ведения бизнеса. Новые проекты и планы, созданные сейчас, принесут хороший доход уже в недалеком будущем.

Скорпион – «Счастье в пути»

Вы стоите на пороге головокружительного приключения. Что-то хорошее вот-вот произойдет, возможно, это будет новая любовь или появление захватывающего хобби. Если вы уже влюблены, вас ждет скорый брак, возможно скорое пополнение в семействе.

Стрелец – «Обида»

Кто-то обидел вас или создал проблемы, кажущиеся неразрешимыми. Сейчас вы чувствуете угрызения совести или полную опустошенность от слов и действий неприятного человека. Однако отчаиваться не стоит, совсем скоро эмоции пройдут и вы сами поймете, что вины вашей в произошедшем нет.

Козерог – «Карма»

Черная полоса в вашей жизни заканчивается. Вы наконец-то осознали законы причины и следствия, а также кармические обязательства, которые сами на себя навлекли. Скоро в вашей жизни наступит долгожданная весна.

Водолей – «По силам»

Неделя станет легкой и приятной, несмотря на большой объем работы. Вам удастся выйти из сложившейся ситуации победителем, и вы с легкостью выполните все задания, кажущиеся вашим коллегам непосильными. Не исключены также приятные встречи с людьми из прошлого: коллегами, друзьями, руководителями.

Рыбы – «По кайфу»

Успех, взаимопонимание, любовь, самореализация, творчество будут идти за вами по пятам. Не вздумайте противиться - уделите время тому, что приносит удовольствие. Наслаждайтесь жизнью и творите то, во что верите.