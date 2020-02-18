Гороскоп 4–11 марта: Успех повсюду

Карта недели – «Конец тоске»

Сложный, вымотавший вас период подошел к концу. Настало время перемен. Уже на этой неделе вы почувствуете изменения: настроение заметно улучшится, вас посетит вдохновение, вы поймете, что силы потрачены не напрасно, они принесут прибыль. Что бы вы ни задумали – вас ждет успех.

Овен – «Везет»

На этой неделе вас ждет безусловный успех. Все, что вы загадывали, исполнится. У вас появится возможность поправить свое здоровье.

Телец – «Крути педали»

Неделя станет сложной, возможно, вы разочаруетесь в ком-то из своих коллег по работе или друге, который вызвался вам помочь в нелегком деле. Этот человек не хочет причинять вам вред, даже наоборот, грезит стать полезным, однако в силу своей неопытности и несдержанности станет только обузой.

Близнецы – «Тише воды»

На этой неделе вам необходимо залечь на дно и оттуда оценить сложившуюся ситуацию, оценить свое окружение. Только переоценка жизни поможет вам расстаться с опасениями и начать двигаться дальше.

Рак – «Вдох-выдох»

Если вы почувствуете, что зреет конфликт, остановитесь, глубоко вдохните и задумайтесь о том, что погорячившись однажды, можете потерять близкого вам человека навсегда.

Лев – «Навалилось…»

Кто-то обидел вас или создал проблемы, кажущиеся неразрешимыми. Сейчас вы чувствуете угрызения совести или полную опустошенность от слов и действий неприятного человека. Однако отчаиваться не стоит, совсем скоро эмоции пройдут, и вы сами поймете, что вашей вины в произошедшем нет.

Дева – «Смысл»

Сейчас вы стоите перед сложным выбором, поиск нового смысла буквально мешает спокойно спать. Не думайте, что это случайно. Ваше подсознание пытается подсказать нужное решение, и, если вы прекратите сопротивляться, ему удастся донести до вас самое важное.

Весы – «Выбор»

Перед вами непростой выбор - слишком много нюансов и составляющих, учесть все очень непросто. Вы не уверены в своих действиях, так как сердце говорит одно, а разум указывает совершенно другой путь.

Скорпион – «Круговорот»

Неделя пронесется для вас на одном дыхании. Но это не повод думать, что что-то изменить не в ваших силах, наоборот, стоит попробовать! Удача на вашей стороне: мало ли какие чудеса случаются.

Стрелец – «Наводим прицел»

Эта неделя - наиболее подходящее время для претворения планов в жизнь. Вы уже давно выбрали свою цель, однако для того чтобы все сделать правильно, нужно разграничить задачи и расставить приоритеты, составить план и начать реализовывать задуманное.

Козерог - «В борьбе за мечту»

Если вы недостаточно продумаете свои планы сейчас, то в будущем вас ждут большие проблемы. Задумайтесь, готовы ли вы потерять то, к чему шли долгие годы?

Водолей – «Упрямству - бой!»

Вы прямолинейны и уверены в себе, эти качества прекрасны, и они пойдут на пользу в работе, однако в отношениях с близкими постарайтесь быть мягче. Они как никогда раньше нуждаются в вашей заботе.

Рыбы – «Чего ты хочешь?»

На этой неделе вам просто необходимо расставить свои приоритеты и раз и навсегда решить, что действительно от этой жизни вам нужно. Возможно, вы манипулируете другими людьми для получения сугубо своей выгоды, это может закончиться плохо для вас.