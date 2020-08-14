Гороскоп с 12–19 августа: На пути к мечте

Карта недели – «Сохраняя мир»

Эмоции - ваш главный враг. Помните: сохранить мир в семье – только в ваших силах, поэтому настройте домашних на спокойствие и внутреннюю гармонию. Деструктивное поведение способно подорвать мир в семье и браке, осложнить быт, создать проблемы с жильем, бизнесом. Ну а в плане работы эмоции станут отличным мотиватором, если тратить силы не на борьбу с людьми и обстоятельствами, а на путь к цели.

Овен – «Вдумчивый выбор»

Не торопитесь с принятием важного решения. Неделя будет подпитывать сомнения, вселять неуверенность, заставит колебаться между несколькими направлениями. Действия, предпринятые на подобном фоне, могут завести в тупик. В итоге вы рискуете напрасно потратить время, пережить разочарование.

Телец – «В сомнениях»

Вас будут одолевать сомнения, опасения, мнительность, возможна духовная слабость. Устранить депрессивный настрой поможет верная и четкая диагностика «болезни». Причиной уныния может стать самочувствие, отсрочка исполнения желаний, отсутствие определенности, какая-либо особенность вашей ситуации или темперамента.

Близнецы – «Обычная история»

Не стоит увлекаться мистическими трактовками непонятных для вас явлений. Если что-то в сложившейся ситуации не поддается разумному объяснению, лучше не искать в ней таинственную подоплеку. То, что утром казалось загадкой или провокацией, к концу недели получит рациональное объяснение.

Рак – «Наблюдай»

Для того чтобы ситуация приняла более определенный характер, может потребоваться не одна неделя. Не торопите события! Дайте время на обдумывание ответа и выстраивание тактики и себе, и собеседнику.

Лев – «Благодаря»

Ничто не дается даром, и вы, как никто другой, знаете смысл этих слов. Грядет время подарков судьбы, жизнь к вам снисходительна и щедра, в ответ негоже оставаться в долгу. Если вы что-то кому-то должны, то долг следует отдать. Если кто-то оказал вам услугу, с ним надо расплатиться или как минимум отблагодарить.

Дева – «Кайф»

Вас ждет приятная неделя: успех, взаимопонимание, любовь, самореализация, творчество будут идти по пятам. Не вздумайте противиться, уделите время тому, что приносит удовольствие, удовлетворение и достижение высокого качества в работе. Наслаждайтесь жизнью и творите то, во что верите.

Весы – «Невиновен»

Кто-то обидел вас или создал проблемы, кажущиеся неразрешимыми. Сейчас вы чувствуете угрызения совести или полную опустошенность от слов и действий неприятного человека. Однако отчаиваться не стоит, совсем скоро эмоции пройдут, и вы сами поймете, что вины вашей в произошедшем нет.

Скорпион – «В работе»

Неделя станет легкой и приятной, несмотря на большой объем работы. Вам удастся выйти из сложившейся ситуации победителем, и вы с легкостью выполните все задания, кажущиеся вашим коллегам непосильными.

Стрелец – «Препятствия»

По какой-то причине вы не сможете довести начатое дело до конца. Возможно возникновение неожиданного препятствия, или же вы вовсе потеряете интерес к происходящему. Что бы это ни было, помните, что это временно, на месте старого проекта вскоре появится новый, более перспективный и прибыльный.

Козерог – «Честные эмоции»

Не стесняйтесь проявлять свои эмоции, и тогда вы получите удовольствие и от дружеского общения с людьми, и от решения рабочих моментов.

Водолей – «Восстанавливая силы»

Безумная ответственность, возложенная на вас, вызывает нервозность и патологическую усталость, но это только начало. Поэтому вам просто необходимо отдохнуть. Устройте себе мини-отпуск, наберитесь сил, они вам сейчас нужны как никогда.

Рыбы – «Понять и принять»

Сейчас в вашей жизни происходит слишком много непредвиденных событий, увы, не все из них приятные. Вам не стоит копаться в причинах, просто остановитесь, поразмышляйте, переоцените ситуацию, а затем с легкостью двигайтесь дальше.