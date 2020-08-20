Гороскоп 19–26 августа: В мире с собой

Карта недели – «Сохраняя мир»

Настало время навести порядок в своей голове. Неделя отлично подходит для того, чтобы прояснить ситуацию если и не во всех, то в очень многих сферах жизни. Карьера, личные переживания, тревожащие душу конфликты – со всем этим возможно будет разобраться уже к пятнице. Однако постарайтесь не переусердствовать с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать новых конфликтов.

Овен – «Со стороны»

Наступил период наблюдения. Развязка близко. Все, что было скрыто, вылезет на поверхность. Какой бы ни была правда, вам придется принять ее и смириться.

Телец – «Творец»

Ваше воображение поможет в практических делах. Дайте волю своим мыслям: сочиняйте, придумывайте, воплощайте в жизнь все то, о чем так долго молчали.

Близнецы – «Решало»

Решить вашу проблему сможет человек властный. Он возьмет на себя часть ваших проблем и будет рядом в трудную минуту.

Рак – «Твой мир»

Перед вами открывается новый мир, способный перевернуть жизнь с ног на голову в самом хорошем смысле этого слова. Вам сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Лев – «Все серьезно»

Приятные моменты в кругу любимых принесут много положительных эмоций. Будьте осторожны в этом водовороте страстей. Отношения, завязанные в этот период, ведут к беременности и браку, если вы еще не готовы к серьезным привязанностям, включайте голову.

Дева – «Обстоятельства»

Прошлое буквально вцепилось в вас и не отпускает ни на шаг, а боязнь потерять то, что уже давно не принадлежит вам, мешает наслаждаться настоящим. Распрощаться будет сложно, но необходимо.

Весы – «Учение – свет»

Вы несколько растеряны. Дела идут не так, как хотелось бы, и этому виной недостаток знаний. Дело в том, что для реализации задуманного вам не хватает практики. Не лишним будет отправиться на курсы повышения квалификации.

Скорпион – «В шаге от финиша»

Вам не хватает терпения завершить то, что начали ранее. Может показаться, что смысла продолжать больше нет, однако вы и не подозреваете насколько близко успешный финал. На этой неделе успешно сложится все, кроме дальней поездки, ее лучше отложить.

Стрелец – «Нужно идти»

На этой неделе вы, несмотря ни на что, должны поверить в свои силы и перестать бояться возлагать надежды на будущее, так как удача на вашей стороне. Что конкретно предпринять – подскажет интуиция. И если будете идти вперед и не станете останавливаться на полпути, то впоследствии окажетесь приятно удивлены.

Козерог – «По факту»

Доверяйте только фактам. Помните, что любые уверения в чем-либо, не подкрепленные достоверной информацией, могут оказаться заведомо нечестными.

Водолей – «Отключен»

Надо найти в себе силы абстрагироваться от нынешней ситуации и идти вперед так, будто и не было ничего – ни неудач, ни ошибок, ни достижений. Сделать верный выбор поможет ваша наблюдательность. Не позволяйте себе действовать опрометчиво: суетиться или торопить события.

Рыбы – «В делах»

На этой неделе вам нужно довести до конца то, что начали. Делам, за которые вы беретесь, отдавайте себя всего, но и не забывайте о близких. Не сдерживайте чувств перед тем, кто дорог, и не позволяйте эмоциям одерживать над собой верх, научитесь обуздывать свой темперамент.