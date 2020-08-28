Гороскоп 26 августа - 2 сентября: Все сложное — просто

Карта недели – «Слушать и слышать»

Неделя обещает быть интересной. Мечтателям придется проснуться и окунуться в суровую реальность, а реалистам – контролировать каждое сказанное слово.

И тем, и другим стоит по несколько раз проверять и перепроверять официальные документы, избегать двояких фраз. На этой неделе, как никогда, существует вероятность искажения смысла услышанного.

Овен – «Ожидайте»

Вам придется принять ситуацию в том виде, в котором она есть. Ничего изменить уже не удастся, даже не утруждайте себя. Постарайтесь переждать эту неделю, уже к началу следующей все наладится.

Телец – «Сияй»

Неделя принесет долгожданные счастливые встречи. Вы сможете поделиться своими идеями и зарядиться новыми эмоциями.

Близнецы – «Счастливчик»

Переносите все важные дела на первую половину недели. В этот период вас не коснутся форс-мажоры и другие неприятности. Ничто не сможет помешать вашим планам.

Рак – «Решительно вперед»

Вы несетесь вперед на всех парах. Остановиться, сосредоточиться будет крайне сложно. Второпях вы можете пропустить мимо ушей какую-то важную информацию.

Лев – «В рамках»

Делать то, что взбредет вам в голову, не получится. Дело в том, что ваши действия будут ограничены определенными рамками, выйти за которые не позволит совесть.

Дева – «Подтягиваем хвосты»

Настало время подводить итоги. Постарайтесь за эту неделю завершить все незавершенные дела и провести все обещанные встречи.

Весы – «Мои правила»

События недели будут складываться по вашему сценарию. Вы получите то, на что рассчитывали. Даже в темноте и с закрытыми глазами вы сможете найти выход из сложившейся ситуации.

Скорпион – «Смена места»

Смена обстановки – вот то, что вам необходимо. Пакуйте чемодан и отправляйтесь туда, куда зовет сердце.

Стрелец – «Опора»

Неделя принесет вам ощущение равновесия. Вы сможете не только найти свою точку опоры, но и надежное плечо, на которое можно рассчитывать в сложные моменты.

Козерог – «Шаг за шагом»

Последовательность – вот что спасет вас от форс-мажоров. Не меняйте планов без особой нужды, не отказывайтесь от запланированных встреч. Одна счастливая случайность с новым человеком принесет вам большую радость.

Водолей – «Подстава»

Вас ждет неприятный сюрприз. Человек, с которым вы договорились, внезапно для вас изменит свои планы. Старайтесь не откладывать уточнение планов на последний момент, чтобы у вас еще была возможность переиграть встречу (сделку, дело).

Рыбы – «Подзарядка»

Вас ждет неделя восстановления сил. Закончить дела стоит, но не спеша, без лишней суеты, скандалов и криков. Набирайтесь энергии, уже к началу следующей недели она вам пригодится.



