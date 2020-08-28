Гороскоп
Гороскоп 26 августа - 2 сентября: Все сложное — просто
Карта недели – «Слушать и слышать»
Неделя обещает быть интересной. Мечтателям придется проснуться и окунуться в суровую реальность, а реалистам – контролировать каждое сказанное слово.
И тем, и другим стоит по несколько раз проверять и перепроверять официальные документы, избегать двояких фраз. На этой неделе, как никогда, существует вероятность искажения смысла услышанного.
Овен – «Ожидайте»
Вам придется принять ситуацию в том виде, в котором она есть. Ничего изменить уже не удастся, даже не утруждайте себя. Постарайтесь переждать эту неделю, уже к началу следующей все наладится.
Телец – «Сияй»
Неделя принесет долгожданные счастливые встречи. Вы сможете поделиться своими идеями и зарядиться новыми эмоциями.
Близнецы – «Счастливчик»
Переносите все важные дела на первую половину недели. В этот период вас не коснутся форс-мажоры и другие неприятности. Ничто не сможет помешать вашим планам.
Рак – «Решительно вперед»
Вы несетесь вперед на всех парах. Остановиться, сосредоточиться будет крайне сложно. Второпях вы можете пропустить мимо ушей какую-то важную информацию.
Лев – «В рамках»
Делать то, что взбредет вам в голову, не получится. Дело в том, что ваши действия будут ограничены определенными рамками, выйти за которые не позволит совесть.
Дева – «Подтягиваем хвосты»
Настало время подводить итоги. Постарайтесь за эту неделю завершить все незавершенные дела и провести все обещанные встречи.
Весы – «Мои правила»
События недели будут складываться по вашему сценарию. Вы получите то, на что рассчитывали. Даже в темноте и с закрытыми глазами вы сможете найти выход из сложившейся ситуации.
Скорпион – «Смена места»
Смена обстановки – вот то, что вам необходимо. Пакуйте чемодан и отправляйтесь туда, куда зовет сердце.
Стрелец – «Опора»
Неделя принесет вам ощущение равновесия. Вы сможете не только найти свою точку опоры, но и надежное плечо, на которое можно рассчитывать в сложные моменты.
Козерог – «Шаг за шагом»
Последовательность – вот что спасет вас от форс-мажоров. Не меняйте планов без особой нужды, не отказывайтесь от запланированных встреч. Одна счастливая случайность с новым человеком принесет вам большую радость.
Водолей – «Подстава»
Вас ждет неприятный сюрприз. Человек, с которым вы договорились, внезапно для вас изменит свои планы. Старайтесь не откладывать уточнение планов на последний момент, чтобы у вас еще была возможность переиграть встречу (сделку, дело).
Рыбы – «Подзарядка»
Вас ждет неделя восстановления сил. Закончить дела стоит, но не спеша, без лишней суеты, скандалов и криков. Набирайтесь энергии, уже к началу следующей недели она вам пригодится.