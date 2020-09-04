Гороскоп 2-9 сентября: Круговорот событий

Неделя обещает подкинуть приключений. Во-первых, возникнут разного рода проблемы, связанные с перемещением. Во-вторых, вам будет крайне сложно найти общий язык с партнерами по бизнесу, коллегами по работе, клиентами. Они под влиянием обстоятельств проявят не самые лучшие свои качества. В-третьих, не стоит особо рассчитывать на благоприятный исход сделок с недвижимостью. И последнее: стойте на страже своего и не позволяйте никому трогать то, что принадлежит вам.

Овен – «Уступить»

Вас не на шутку расстроят чья-то чрезмерная несправедливость и предвзятость. Так или иначе, выбор, сделанный кем-то, окажется, увы, не в вашу пользу.

Телец – «Перезагрузка»

Пришло время переосмысления. Вам просто необходимо взять паузу, подумать о том, кто вы и куда идете, а главное, для чего? После такой вынужденной остановки вы сможете почувствовать себя мудрее, подняться на более высокий уровень сознания и духа.

Близнецы – «Возможности»

Перед вами открываются практически неограниченные возможности. Вы вдруг осознаете, что можете достичь гораздо большего, чем полагали до сих пор, и рассчитывать на хорошие результаты в тех областях, о которых могли только мечтать.

Рак – «Отпусти»

Вы тоскуете об утраченном. Придется пройти через трудный период. Но он будет недолгим, на горизонте - светлая полоса. Правда, только в случае, если вы сумеете «переболеть» своей проблемой. Если же просто сесть и страдать, предаваясь горю, то проблема не уйдет еще очень-очень долго.

Лев – «Борись»

Неделя обещает быть позитивной. Единственный ее «минус» в том, что все, чего вы ждали: успех, счастье, удача, опаздывают. Необходимо побороться за них.

Дева – «Перенести на завтра»

Если вы надеялись протолкнуть свой проект, придержите эту идею до следующей недели. На этой все ваши попытки будут тщетны. Кроме того, вас расстроят несущественные, но досадные денежные затруднения и проблемы.

Весы – «Новый взгляд»

Ваши проблемы – следствие вашей же опрометчивости и недальновидности. Вам необходимо взглянуть на ситуацию свежим взглядом, незамутненным сиюминутными страстями и догмами, предписывающими бояться мнения окружающих.

Скорпион – «По-моему»

На этой неделе удача на вашей стороне. Вы с легкостью сумеете обойти разные форс-мажоры и неприятности, помешать вашим планам сможет разве что ваша собственная лень. Поэтому смело стройте планы и даже не сомневайтесь: все будет идти так, как задумано.

Стрелец – «Вперед»

Вас неспроста переполняют приятные чувства: ощущение полного удовлетворения, душевной наполненности… Вы вынесли достаточно уроков, вдоволь настрадались и теперь смотрите на многие вещи совсем по-другому. Сейчас настало время расслабиться и выдохнуть. Прошлое – в прошлом, а вам вперед, в счастливое будущее.

Козерог – «Новости»

Неделя принесет исключительно приятные эмоции – это тихие радости, романтические встречи, мечты о будущем. Ждите важных вестей издалека, они настроят вас на нужный лад и подарят настоящее счастье.

Водолей – «В движении»

Вас ждет неделя непрерывного движения и общения. Новые знакомства не дадут заскучать, а полученная информация поспособствует возникновению идей, которые в будущем смогут принести хороший доход.

Рыбы – «В равновесии»

Вас ждет период выздоровления, залечивания душевных ран, преодоления кризиса. Вы сможете наконец-то найти точку равновесия, в которой вам максимально комфортно и где вы не жалеете о прошлом и без опаски смотрите в будущее.