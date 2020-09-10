Гороскоп
Гороскоп 9–16 сентября: Отдавать. Получать
Ничто не дается даром, и вы знаете смысл этих слов. Грядет время подарков судьбы, оставаться в долгу в ответ – неправильно. Если кто-то оказал вам услугу, с ним надо расплатиться или как минимум отблагодарить.
Овен – «Осмотрись»
Сейчас не самое лучшее время для постановки цели: велика вероятность взяться за неподходящее для себя направление, выбрать не тех людей. Также остерегайтесь завязывать серьезный разговор: если вам не удастся прийти к общему мнению, он может стать последним.
Телец – «Не спеша»
Совсем скоро дела наладятся. Для того чтобы обрести гармонию с собой, необходимо отложить принятие решений, дела, поездки хотя бы на неделю. Настойчивость и риск уместны лишь в делах, требующих скорейшего завершения. Не будут лишними меры предосторожности: усталость или досадная случайность могут изрядно подпортить начатое.
Близнецы – «Приятные странности»
На каждом шагу вас подстерегают необычные ситуации, в которых вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Вам по плечу справиться с любой из них, однако не создавайте лишней суеты, не стоит прикладывать лишних усилий там, где все необходимое вам и так положено по закону.
Рак – «Потерянный ключ»
Ситуация выходит из-под вашего контроля. Один из путей, которым вы еще недавно успешно пользовались, будет закрыт, а оставленные ключи - совсем от другой двери. На то, чтобы найти подходящий замок, могут уйти годы, но в ваших силах найти нужный в кратчайшие сроки, главное – бросить на это максимум сил.
Лев – «Меняем мысли»
Сейчас не самое лучшее время для дискуссий, если вы не готовы услышать здоровую критику. Любое препятствие лучше расценивать как знак: обстановка подталкивает к изменению планов, смене поведения и образа мышления.
Дева – «Уверен. Решителен. Силён»
Уверенность в своих силах откроет перед вами новые двери и обеспечит успех. Ближе к концу недели вы проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, пусть даже это одобрят далеко не все, но друзья и близкие поддержат вас в этих творческих начинаниях.
Весы – «Хочу – значит, могу»
Выполняйте задуманное со страстным желанием победить. Преодолейте все препятствия и беспочвенные тревоги. Откройте силу творения, которая сокрыта в вас. В ваших руках и судьба, и птица счастья.
Скорпион – «Планку ниже»
Неделя обещает быть динамичной и успешной во многих областях. Однако ваша радость от успеха будет неполной, если вы не станете более снисходительны к себе. На данный момент вы слишком многого требуете от себя.
Стрелец – «Кризис - путь к прогрессу»
Все ваши достижения будут связаны с преодолением трудностей. Хороший момент для разрешения старых проблем. Перестаньте думать о далеком завтрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям.
Козерог – «Концентрация»
Вы натворили немало дел, последствия которых расхлебываете с большим трудом и достаточно долгое время. Помните: в сложившейся ситуации главное не опускать руки и не пускать все на самотек, спокойствие и собранность позволят вам в конце концов все исправить.
Водолей – «Наблюдатель»
На этой неделе от вас потребуется предприимчивость и умение анализировать ситуацию в вашей профессиональной сфере. Будьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Ну, а если сможете выдержать принципиальную позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.
Рыбы – «Вперед и только»
Наступает время перемен. Все дороги для вас сейчас открыты, появились новые возможности и новые силы, вы готовы обрести счастье, но во всей этой суете вы рискуете потерять намеченную цель. Ни в коем случае не предавайтесь отчаянию и не устанавливайте никаких ограничений. Все в ваших руках.