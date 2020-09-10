Гороскоп 9–16 сентября: Отдавать. Получать

Ничто не дается даром, и вы знаете смысл этих слов. Грядет время подарков судьбы, оставаться в долгу в ответ – неправильно. Если кто-то оказал вам услугу, с ним надо расплатиться или как минимум отблагодарить.

Овен – «Осмотрись»

Сейчас не самое лучшее время для постановки цели: велика вероятность взяться за неподходящее для себя направление, выбрать не тех людей. Также остерегайтесь завязывать серьезный разговор: если вам не удастся прийти к общему мнению, он может стать последним.

Телец – «Не спеша»

Совсем скоро дела наладятся. Для того чтобы обрести гармонию с собой, необходимо отложить принятие решений, дела, поездки хотя бы на неделю. Настойчивость и риск уместны лишь в делах, требующих скорейшего завершения. Не будут лишними меры предосторожности: усталость или досадная случайность могут изрядно подпортить начатое.

Близнецы – «Приятные странности»

На каждом шагу вас подстерегают необычные ситуации, в которых вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Вам по плечу справиться с любой из них, однако не создавайте лишней суеты, не стоит прикладывать лишних усилий там, где все необходимое вам и так положено по закону.

Рак – «Потерянный ключ»

Ситуация выходит из-под вашего контроля. Один из путей, которым вы еще недавно успешно пользовались, будет закрыт, а оставленные ключи - совсем от другой двери. На то, чтобы найти подходящий замок, могут уйти годы, но в ваших силах найти нужный в кратчайшие сроки, главное – бросить на это максимум сил.

Лев – «Меняем мысли»

Сейчас не самое лучшее время для дискуссий, если вы не готовы услышать здоровую критику. Любое препятствие лучше расценивать как знак: обстановка подталкивает к изменению планов, смене поведения и образа мышления.

Дева – «Уверен. Решителен. Силён»

Уверенность в своих силах откроет перед вами новые двери и обеспечит успех. Ближе к концу недели вы проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, пусть даже это одобрят далеко не все, но друзья и близкие поддержат вас в этих творческих начинаниях.

Весы – «Хочу – значит, могу»

Выполняйте задуманное со страстным желанием победить. Преодолейте все препятствия и беспочвенные тревоги. Откройте силу творения, которая сокрыта в вас. В ваших руках и судьба, и птица счастья.

Скорпион – «Планку ниже»

Неделя обещает быть динамичной и успешной во многих областях. Однако ваша радость от успеха будет неполной, если вы не станете более снисходительны к себе. На данный момент вы слишком многого требуете от себя.

Стрелец – «Кризис - путь к прогрессу»

Все ваши достижения будут связаны с преодолением трудностей. Хороший момент для разрешения старых проблем. Перестаньте думать о далеком завтрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям.

Козерог – «Концентрация»

Вы натворили немало дел, последствия которых расхлебываете с большим трудом и достаточно долгое время. Помните: в сложившейся ситуации главное не опускать руки и не пускать все на самотек, спокойствие и собранность позволят вам в конце концов все исправить.

Водолей – «Наблюдатель»

На этой неделе от вас потребуется предприимчивость и умение анализировать ситуацию в вашей профессиональной сфере. Будьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Ну, а если сможете выдержать принципиальную позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.

Рыбы – «Вперед и только»

Наступает время перемен. Все дороги для вас сейчас открыты, появились новые возможности и новые силы, вы готовы обрести счастье, но во всей этой суете вы рискуете потерять намеченную цель. Ни в коем случае не предавайтесь отчаянию и не устанавливайте никаких ограничений. Все в ваших руках.