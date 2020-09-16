Гороскоп 16–23 сентября: Наедине

Чтобы принять верное решение, вам необходимо наладить мир с собой, поразмыслить в одиночестве, помедитировать, собраться с мыслями. Ответ на поставленный вопрос находится в вас, необходимо просто понять свои желания, трезво оценить возможности и суть происходящего.

Овен – «Пауза»

Если вы находитесь в состоянии нервного срыва, необходимо сделать паузу, взять отпуск, чтобы привести свои чувства в нормальное состояние. Сложный этап в вашей жизни закончился, возможен новый роман или смена места жительства.

Телец – «Вспомнить все»

Возможно, вы упустили какой-то важный момент, а теперь находитесь в замешательстве. Постарайтесь вспомнить: кто и когда дал вам совет, который помог бы справиться с нынешними проблемами.

Близнецы – «Отдыхай»

На этой неделе то, о чем вы мечтаете, сбудется. Вы хорошо поработали и заслуживаете отдых и праздник.

Рак – «Оглядись»

Ваш пессимизм стоит на пути к достижению цели, мечты. Вам предоставляется уникальная возможность прийти к своему счастью, не упустите этот шанс - страх и неуверенность могут все испортить. Ключ к счастью лежит где-то рядом, а вы просто не замечаете его.

Лев – «Стартуй»

Возникшие на этой неделе неприятности помогут обрести веру в будущее и новые стимулы для борьбы за свое счастье. Для успешного продвижения вперед нужны решительность, бесстрашие и вера в себя. Плохие, негативные события прошлого могут положить основу для нового удачного старта.

Дева – «Впереди лучшее»

Вы пережили сильное потрясение. Теперь вам следует обратить внимание на положительные стороны своей жизни и взяться за улучшение и поддержание того хорошего, что еще у вас есть.

Весы – «Перемены»

Вас ждет эмоциональный переворот, что-то очень хорошее вот-вот произойдет, возможно, новые любовные отношения, сильная увлеченность делом или появление захватывающего хобби.

Скорпион – «Держись»

Скорей всего, вам не хватает сил и стимула продолжать ранее начатое дело. Пропала какая-то составляющая, и это сильно тормозит весь процесс. Постарайтесь собрать волю в кулак и продолжить начатое, по окончании вы поймете, что все было не зря.

Стрелец – «Клевета»

Вас обвинили зря, и ваше поведение и излишняя самоуверенность играют против вас. Возможно, тот, кто должен защищать вас, относится к вам с предубеждением. Если вы ждете извинений от человека, обидевшего или оклеветавшего вас, их не будет.

Козерог – «Смысл»

То, что вы так долго ждали, теперь не радует вас, нет больше повода для радости. Но если вы сумеете вовремя взять себя в руки и пережить апатию, то вы обретете новый смысл жизни.

Водолей – «Враг»

Завистники не дремлют, они будут изо всех сил пытаться украсить вашу жизнь своим присутствием. Однако вы не должны уподобляться им - вступать в споры, дискуссии и выяснять отношения. Будьте спокойны и терпеливы, и победа будет на вашей стороне.

Рыбы – «Кайфуй»

Вас однозначно ждет успех в начинаниях. Наконец-то испытания заканчиваются и приходит период наслаждения результатом. Если вы были в отчаянии, лучик надежды скрасит вашу жизнь. Все страхи и неудачи подходят к концу, что-то очень хорошее произойдет в жизни.