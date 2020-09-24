Гороскоп 23-30 сентября: Не время хандрить

Карта недели – «О том, что сбылось»

Самое время заняться подведением итогов. Обдумать все то, что получилось, что отложено в ящик до лучших времен, и то, от чего пришлось отказаться по тем или иным причинам.

Овен – «Выводы»

Не отчаивайтесь. Проблемы, которые тревожат вас, решаются быстрее, чем вам кажется. Главное, что все живы-здоровы, а деньги заработаем! Учтите ошибки прошлого, чтобы больше их не повторять.

Телец – «Первая причина - ты»

Вы несколько огорчены тем, что желаемого результата добиться, увы, не удалось. Однако вы прекрасно понимаете в чем, а точнее, в ком дело. Единственный враг вашим начинаниям - вы сами.

Близнецы – «Терпение»

Вероятнее всего, вы ведете себя неправильно по отношению к кому-то, кто так сильно вас раздражает в последнее время. Вам необходимо быть более терпеливым, чтобы выйти из конфликтного положения победителем. Соберите волю в кулак и будьте добрее.

Рак – «Режим ожидания»

Не стоит расстраиваться по поводу того, что долгожданный успех от начинаний все никак не приходит. Он в пути, просто задерживается. Приложите чуть больше усилий и прекратите ждать, тогда результат вас однозначно порадует.

Лев – «Дилемма»

Ваша задача на этой неделе - сделать правильный выбор. Для того чтобы понять куда идти, нужно разграничить задачи и осознать, чего на самом деле вы хотите. Будет непросто, прислушайтесь к своему подсознанию, снам и предчувствию.

Дева – «Ай да молодец!»

Результат от приложенных ранее усилий приятно вас порадует. Вы должны гордиться собой! Смелее реализовывайте свои таланты и способности, это время окупится признанием и материальным вознаграждением. Ваши знания и умения помогут обеспечить вас и вашу семью.

Весы – «Секреты на волю»

То, о чем вы молчите, совсем скоро станет явным. Проболтается кто-то, от кого вы меньше всего ожидали. Однако вам не о чем беспокоиться, вы в этом случае не пострадаете. А ваши грусть и тревога скоро сменятся счастьем и радостью.

Скорпион – «Сделай сам»

Ваши тревоги беспочвенны. У вас достаточно сил, чтобы справиться со всем в одиночку, но вы почему-то стараетесь все время перекинуть часть своих дел на плечи того, кто рядом. Это неверная тактика, которая обязательно приведет к конфликту. А оно вам надо?

Стрелец – «Последний шанс»

Вы устали. Частые ссоры и непонимание разочаровали вас настолько, что сил бороться, кажется, больше нет. Сейчас не самое удачное время для того, чтобы ставить точку. Не отчаивайтесь, вспомните, сколько радостных моментов вы пережили вместе, и дайте человеку еще один шанс.

Козерог – «Делись»

У вас может появиться шанс увеличить свой доход, однако для этого вам стоит научиться управлять другими людьми и, естественно, делиться с ними. Ваша неоправданная скупость может привести к тому, что вы больше потеряете, чем приобретете.

Водолей – «Со стороны»

Самое время взять паузу. Пересмотрите свои взгляды на жизнь, свои приоритеты. Все это просто необходимо сделать для того, чтобы не свернуть со своего пути.

Рыбы – «Верю сердцу»

Выбор сделан, не поддавайтесь панике и не тревожьте себя мыслями о том – правильный он или нет. Если вы сделали его сердцем, то позитивные изменения не заставят себя долго ждать. Отпустите дурные мысли и продолжайте радоваться жизни.