Гороскоп 30 сентября - 7 октября: Время подышать

Карта недели – «В покое»

Вам будет казаться, что выхода из бесконечного хождения по кругу не существует. Однако этот тупик возник на вашем пути неспроста. Нежелание двигаться с места и сопротивляться трудностям – вот ваш враг. Карты рекомендуют набраться храбрости, оттолкнуться от берега и заплыть вглубь. Вы увидите новые горизонты.

Овен – «Заземлиться»

Карты рекомендуют сделать паузу и насладиться спокойствием и тишиной. Ближе к середине недели вас посетят свежие идеи, найдутся подходящие слова, возобновятся контакты. Принятие же важного решения лучше отложить до следующего четверга.

Телец – «Окружен глухими»

Вам придется испытать проблемы с обратной связью. Вас будто бы не слышат или не хотят слышать. Необходим свежий взгляд на ситуацию, а вашему сознанию - перезагрузка. Вам нужно не просто по-другому посмотреть на свою проблему, чтобы решить ее, необходимо начать думать по-другому.

Близнецы – «Ведомый»

Вам стоит на какое-то время сложить полномочия лидера-энтузиаста. Не торопите события, положитесь на судьбу или на высшие силы, а инициативу вам сейчас лучше отдать другим людям.

Рак – «Программа максимум»

Постарайтесь осуществить все, что запланировали на эту неделю, по возможности не отступая и не корректируя ничего в процессе.

Лев – «Привал»

Вам требуется перезагрузка, и речь здесь совсем не о физической усталости… Вы настолько измотаны бурей идей, что никак не можете расставить приоритеты и решить что все-таки в данный момент важнее. Поэтому постарайтесь отложить начинания на какое-то время и докопаться до своей истинной цели.

Дева – «Пауза»

Вам необходимо взять паузу в активных начинаниях. Не бегите впереди паровоза, лучше остановитесь и прикиньте, каким путем его будет проще обогнать, особо не напрягаясь.

Весы – «Рассеянный»

Если вы собрались в путешествие, карты рекомендуют на какое-то время распрощаться с этой идеей, и дело даже не в том, что у вас не получится достичь заданной цели... Совсем нет. Удача на вашей стороне, но существует большая вероятность, что ваша рассеянность станет почвой для непоправимых ошибок.

Скорпион – «С заботой о себе»

Неделя обещает привнести гармонию в вашу жизнь. Случайные мысли и капризы сойдут на нет. Неделя отлично подходит для того, чтобы заниматься собой: уделить внимание здоровью, отправиться на шопинг или встретиться с друзьями.

Стрелец – «Не говори»

Постарайтесь отказаться от ведения диалогов, особенно деловых. Если есть какая-то животрепещущая тема, отложите ее решение до лучших времен. Начатый разговор и заключенный союз приведут в тупик и выставят вас в невыгодном свете.

Козерог – «По плану»

План, который вы вынашивали долгое время, вот-вот сработает. Даже если вам на минуту покажется, что это провал, никак не реагируйте. Вы идете по намеченному пути и совсем скоро ощутите, что все было не напрасно.

Водолей – «Строитель»

Вы стараетесь забыть о конфликтах и возникших разногласиях, устанавливая дисциплину. Однако выстраивая границы, важно не увлечься и не выстроить глухую стену между собой и нужными людьми. Например, отказываясь от лишних споров, не стоит закрывать возможность диалога как такового.

Рыбы – «По расчету»

Любые отношения, завязанные на этой неделе, будут основаны на расчете и предвзятости. Поэтому, прежде чем открывать душу новому знакомому, поинтересуйтесь, почему он решил стать вашим другом и как долго он будет водить вас за нос.