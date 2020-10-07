Гороскоп 7-14 октября: Оберегая чувства

Карта недели – «Чудак»

Вас ждет непростая неделя. Сложившаяся ситуация приведет к непоследовательности и чудачествам. Возможно, на вас повлияет атмосфера в семье или в компании. Но если вы запланировали какой-то эксперимент, не откладывайте. Для наилучшего результата не стоит ни на что себя заранее программировать.

Овен – «Послание»

На этой неделе вы станете счастливым получателем доброго известия. Постарайтесь, несмотря на то, что оно будет неожиданным, отнестись к нему спокойно. Не бойтесь перемен, ведь они, как известно, к лучшему.

Телец – «Без сил»

Ваша неуверенность в себе мешает трезво оценить свой потенциал. Сил совсем не осталось, и кажется, что возникшие трудности уже не побороть. В этой ситуации вам нужно открыться окружающему миру и начать общаться с дорогими вам людьми. Только запомните, что их чувства нужно беречь, тогда дела точно пойдут в гору.

Близнецы – «По любви»

Уделите время тому, что приносит удовольствие, удовлетворение и достижение высокого качества в работе... Наслаждайтесь жизнью и творите то, во что верите.

Рак – «Береги»

На этой неделе расслабьтесь и довольствуйтесь достигнутым. Ближе к середине недели вам необходимо будет проявить всю свою ответственность за жизнь близкого человека. Для себя и него создайте атмосферу чувственных наслаждений, безопасности и счастья.

Лев – «Скинуть балласт»

Овладейте своей силой и свободой. Будьте преданы самому себе. Подведите черту и сверните на новый путь, тем самым вы освободите в себе пространство для приобретения нового опыта.

Дева – «Направляй»

Нельзя сказать, что неделя будет одной из легких. Ссоры, противостояния, капризные личности… Все это будет выводить вас из себя. Однако вдохните, направьте свою энергию в нужное русло, будьте откровенны и не молчите, если у вас есть мнение на счет кого-то или чего-то.

Весы – «Поддержка»

Если вас что-то тревожит, не держите в себе. Поговорите об этом с коллегами, друзьями, в конце концов с семьей. Вы даже не представляете, как они ждут, когда вы сможете открыться им и излить свою душу.

Скорпион – «Счастье близко»

Вы открыты и решительны, продолжайте в том же духе, держите свою судьбу в своих руках и проявляйте решительность. Тогда ваша цель станет гораздо ближе, а вы и заметить не успеете, как стали состоятельнее и счастливее.

Стрелец – «Борец»

Сталкиваясь с трудностями, не забывайте, что, разрешив их, вы станете выше и разумнее. Не ждите помощи извне, вы должны сами принять решение.

Козерог – «Выражай»

На этой неделе следуйте только желанному пути. Наберитесь мужества и выразите свои чувства и мечты. Не бойтесь рисковать ради любви.

Водолей – «Победитель»

В борьбе с проблемами вы одержите победу, терпение поможет справиться с любой ситуацией. К тому же появятся возможности для обретения навыков и знаний или новое хобби.

Рыбы – «Взаймы»

Ваше стремление всегда быть в курсе событий играет вам на руку. Благодаря этому вы встречаетесь с нужными людьми, которые в сложные времена смогут выручить. Однако не очаровывайтесь благородством каждого, возможно, после вам придется вернуть взятое с процентами.