Гороскоп
Гороскоп 7-14 октября: Оберегая чувства
Карта недели – «Чудак»
Вас ждет непростая неделя. Сложившаяся ситуация приведет к непоследовательности и чудачествам. Возможно, на вас повлияет атмосфера в семье или в компании. Но если вы запланировали какой-то эксперимент, не откладывайте. Для наилучшего результата не стоит ни на что себя заранее программировать.
Овен – «Послание»
На этой неделе вы станете счастливым получателем доброго известия. Постарайтесь, несмотря на то, что оно будет неожиданным, отнестись к нему спокойно. Не бойтесь перемен, ведь они, как известно, к лучшему.
Телец – «Без сил»
Ваша неуверенность в себе мешает трезво оценить свой потенциал. Сил совсем не осталось, и кажется, что возникшие трудности уже не побороть. В этой ситуации вам нужно открыться окружающему миру и начать общаться с дорогими вам людьми. Только запомните, что их чувства нужно беречь, тогда дела точно пойдут в гору.
Близнецы – «По любви»
Уделите время тому, что приносит удовольствие, удовлетворение и достижение высокого качества в работе... Наслаждайтесь жизнью и творите то, во что верите.
Рак – «Береги»
На этой неделе расслабьтесь и довольствуйтесь достигнутым. Ближе к середине недели вам необходимо будет проявить всю свою ответственность за жизнь близкого человека. Для себя и него создайте атмосферу чувственных наслаждений, безопасности и счастья.
Лев – «Скинуть балласт»
Овладейте своей силой и свободой. Будьте преданы самому себе. Подведите черту и сверните на новый путь, тем самым вы освободите в себе пространство для приобретения нового опыта.
Дева – «Направляй»
Нельзя сказать, что неделя будет одной из легких. Ссоры, противостояния, капризные личности… Все это будет выводить вас из себя. Однако вдохните, направьте свою энергию в нужное русло, будьте откровенны и не молчите, если у вас есть мнение на счет кого-то или чего-то.
Весы – «Поддержка»
Если вас что-то тревожит, не держите в себе. Поговорите об этом с коллегами, друзьями, в конце концов с семьей. Вы даже не представляете, как они ждут, когда вы сможете открыться им и излить свою душу.
Скорпион – «Счастье близко»
Вы открыты и решительны, продолжайте в том же духе, держите свою судьбу в своих руках и проявляйте решительность. Тогда ваша цель станет гораздо ближе, а вы и заметить не успеете, как стали состоятельнее и счастливее.
Стрелец – «Борец»
Сталкиваясь с трудностями, не забывайте, что, разрешив их, вы станете выше и разумнее. Не ждите помощи извне, вы должны сами принять решение.
Козерог – «Выражай»
На этой неделе следуйте только желанному пути. Наберитесь мужества и выразите свои чувства и мечты. Не бойтесь рисковать ради любви.
Водолей – «Победитель»
В борьбе с проблемами вы одержите победу, терпение поможет справиться с любой ситуацией. К тому же появятся возможности для обретения навыков и знаний или новое хобби.
Рыбы – «Взаймы»
Ваше стремление всегда быть в курсе событий играет вам на руку. Благодаря этому вы встречаетесь с нужными людьми, которые в сложные времена смогут выручить. Однако не очаровывайтесь благородством каждого, возможно, после вам придется вернуть взятое с процентами.