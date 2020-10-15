Гороскоп 14-21 октября: Кругом голова

Карта недели – «Показатель стойкости»

Наступившая неделя принесет с собой и черную, и белую полосы одновременно. Тем, кто делает свою жизнь и жизнь других ярче, стоит ждать периода счастья и удачи, а также завершения какого-то затянувшегося процесса. Тех же, кто делится негативными эмоциями, ждет напряженный период. Это не наказание, а урок, который покажет кто и на что способен.

Овен – «Я не я»

Вам придется проявить все свои актерские способности, чтобы не ударить в грязь лицом. Грядущая встреча будет напряженной. Для того чтобы побороть неловкость, вам придется на время перестать быть собой, став кем-то другим.

Телец – «На завтра»

Сейчас не время подводить итоги, прощаться с кем-то или чем-то, строить новые планы… Возникнут непредвиденные препятствия.

Близнецы – «Хватай»

Вы набрались немалого опыта, и теперь он мешает вам в реализации ваших планов. Вы боитесь поверить в то, что происходит, и с настороженностью наблюдаете за тем, как удача уходит из-под вашего носа. Сейчас лучшее время: просто протяните руку и все получится.

Рак – «Свободный вдох»

Вы наконец-то сможете освободиться от тяжелого груза, который постоянно тянул вниз. Настало время вздохнуть полной грудью и почувствовать себя свободным человеком.

Лев – «Денежный снег»

Срочно освобождайте место в квартире, чтобы было куда составить мешки с деньгами. Вас ждет значительное увеличение капитала. Вы получите не только свое честно заработанное на основном месте работы, но и средства от сторонних проектов и абсолютно неожиданные для вас выплаты.

Дева – «Отдавая силы»

Для того чтобы сдвинуться с места и начать движение в направлении своей цели, вам нужно проявить всю свою решительность и напористость. Чем больше сил вложите, тем лучше будет результат.

Весы – «Моментальное включение»

Возникшая ситуация потребует вашего немедленного вмешательства. Скорость реакции и острота ума приведут к успеху. Не исключено, что вы столкнетесь с форс-мажором.

Скорпион – «Успешный»

Вы – человек порядка. Благодаря верности своим ценностям и стабильности в выборе пути вы добились немалого успеха. Сейчас самое время для того, чтобы им насладиться.

Стрелец – «Танцы на граблях»

Вы никак не можете вынести опыт из событий прошлого. Вы будто пляшете на граблях, раз за разом получая то в лоб, то по затылку. В ваших силах прекратить этот бег по кругу. Остановитесь, выдохните, проанализируйте ситуацию и начинайте движение по другому пути.

Козерог – «За настоящее»

Вам стоит прекратить изо всех сил цепляться то за прошлое, то за будущее. Пока вы проводите время в собственных грезах, ничего не происходит, а жизнь проходит. Время жить настоящим.

Водолей – «Альтруист»

Все, что вы сделаете на этой неделе для других, принесет пользу и вам. Если вы собрались в путешествие и оставляете дом без присмотра, не переживайте, вашему имуществу ничто не угрожает.

Рыбы – «Загадай»

Поздравляем, на вашу улицу заглянул настоящий праздник. Ощущение гармонии и счастья переполняет, а желания исполняются, стоит только загадать.