Гороскоп 21-28 октября: Покоритель вершин

Карта недели – «В борьбе за правду»

Неделя станет простой в эмоциональном плане: ничего слишком хорошего или слишком плохого не произойдет. При нелегком выборе карты не рекомендуют слушать голос сердца – думайте головой. К середине недели придется побороться за свои права, но на вашей стороне будет амбициозный помощник, вместе с которым можно свернуть горы.

Тоскующим по счастливому прошлому карты советуют забыть все. Ничего уже не вернуть, придется начинать жизнь с нуля. И далеко не факт, что эта попытка будет хуже предыдущей.

Овен – «Идейный взрыв»

Если вы решили начать что-то новое – вперед! Неделя как нельзя лучше подходит для реализации давно задуманных проектов. Свежие идеи будут одолевать вас снова и снова, не упустите их. Начатое сегодня со временем принесет существенную пользу.

Телец – «Провокациям – нет!»

Приберегите свой неутомимый азарт для следующей недели. Эта - не ваша. И пусть знакомые будут твердить о том, что рискнуть стоит, не поддавайтесь на провокации. Слишком уж велики ставки.

Близнецы – «Диалог»

Если в вашем начинании что-то пошло не так, не гневите судьбу. Виноваты вы сами. Задумайтесь, что могло стать причиной, быть может, не стоит рубить с плеча, а просто сесть и поговорить.

Рак – «Поворот»

Вы слишком сильно увлеклись достижением цели. И теперь, когда все в ваших руках, вы теряете интерес к происходящему. А это - последствия вашего неблагоразумного поведения. Подумайте, что в настоящем можно изменить, чтобы свернуть с пути, который ведет в тупик.

Лев – «Ответ в вопросе»

Риск - вот что нужно вам для достижения наибольшего успеха. Плюс, не мешало бы взглянуть на мир с другой стороны, а если близкие будут одолевать советами, расслабьтесь и примите к сведению все. В одной из этих подсказок найдется ответ на ваш вопрос.

Дева – «Почтальоны судьбы»

Ваши интуиция и предчувствие задумали донести до вас какое-то послание, но вы в силу своего упрямства отказываетесь его принимать. Знаки становятся все очевиднее, а вы слепы. Остановитесь на мгновение, отключите мозг, и вы сами все поймете.

Весы – «Не сворачивая»

Вас ждет очень успешный период в карьере. Однако просто необходимо стать увереннее в себе. Отбросьте предрассудки, верьте в свои силы, идите вперед. Препятствий не будет - это подарок вам от госпожи судьбы.

Скорпион – «Трудоголизм неизлечим»

Вы - трудоголик со стажем, к тому же очень терпеливый. Эти качества не могут не радовать вашего работодателя. Он подумывает щедро вознаградить вас за старания, поднять вам оклад или даже предложить новую должность.

Стрелец – «Как надо»

На этой неделе вас ждет заслуженный триумф. Вы на коне, любой вопрос решается легко и без особых усилий. Возможно, вскоре наступит неожиданное, но очень приятное событие, которое кардинально изменит вашу жизнь.

Козерог – «Будто не было»

Проблема, которая принесла с собой угнетенные чувства и бессонницу, совсем скоро решится. Она просто растворится и уйдет из вашей жизни. Вы вдохнете полной грудью и пойдете вперед с гордо поднятой головой, с облегчением.

Водолей – «Сюрприз»

Вас ждет небывалая щедрость от кого-то из вашего окружения. Это может быть прибавка к жалованию или бескорыстный подарок… Однако слишком уж радоваться не стоит – это одноразовое мероприятие, больше от этого человека такого не ждите.

Рыбы – «Не жалея…»

Что бы ни случилось на этой неделе, не жалейте денег. Работа и так идет неплохо, к тому же появилась возможность подзаработать. Тратьте на этой неделе столько, сколько вашей душе угодно.