Гороскоп 28 октября - 4 ноября: Время меняться

Карта недели – «По прямой»

Что бы ни пришло в вашу голову на той неделе - ни за что не сворачивайте с пути. Сейчас время идет мучительно медленно, но такая пауза только на пользу. У вас хватит сил и идей для заложения фундамента нового проекта, которому вы самоотверженно сможете посвятить всего себя. Окружающими эти планы будут поняты и оценены немного позже.

Овен – «Шаг за шагом»

Вас ждет неделя гармонии. Приближаются добрые перемены, без ущерба для кого-либо... Относительно карьеры: вы медленно, но верно движетесь к цели, делаете шаг назад, тут же два шага вперед. Прекратите пытаться контролировать несколько задач или решать несколько вопросов одновременно, вы увидите, насколько быстро вы примчите к цели.

Телец – «А что впереди?»

На этой неделе вы, несмотря ни на что, должны поверить в свои силы и перестать бояться возлагать надежды на будущее – удача на вашей стороне. А что конкретно предпринять – подскажет интуиция. И если вы не будете думать о том, насколько ваши планы, намерения, цели реалистичны или нелогичны, и не станете останавливаться из-за этого на полпути, то впоследствии будете приятно удивлены.

Близнецы – «Фантазер»

Вам будет довольно нелегко сопротивляться своим минутным желаниям, даже если они связаны с риском. Возможно, ситуация заставит вас изменить привычной тактике. Важно увидеть границы дозволенного и не пытаться повторить чужой трюк. Небольшой экспромт может пойти во благо вашим делам.

Рак – «Зажигай!»

Неделя покажет вам, что настало время научиться различать ценности мнимые и истинные, потому что вы порой крепко держитесь за то, что в сущности мало значимо для вас. Отбросьте сентиментальность и привычку жить с оглядкой. Жечь за собой мосты иногда бывает и полезно, и приятно.

Лев – «Перемены»

Ваш интерес ко всему новому, который накапливался благодаря вашему усердию годами, пригодится на этой неделе. Не упускайте возможности встретиться с давним другом, он откроет вам глаза, и, быть может, вы наконец-то решитесь на кардинальные перемены.

Дева – «Пока прошлое»

На этой неделе вам предстоит отказаться от прошлого, перестать цепляться за привычные стереотипы и рассуждать стандартно, а взглянуть на ситуацию подобно ребенку – беззаботному, искреннему. Только готовность рисковать, легкость и доверие судьбе помогут проскочить мимо проблем и недоразумений на всех парах. То новое, что происходит, может быть более значимым, нежели кажется на первый взгляд.

Весы – «Расслабься»

На этой неделе вам нужно довести до конца то, что начали. Делам, за которые вы беретесь, отдавайте себя всего, но и не забывайте о близких. Не сдерживайте чувств перед тем, кто дорог, и не позволяйте эмоциям одерживать над собой верх.

Скорпион – «Наготове»

Эта неделя – отличный повод отвлечься. Вас ждут новые знакомства, а также свежая, интересная и очень полезная информация. После таких встреч в вашей голове засядет мысль что-нибудь поменять. Вы внезапно для самого себя осознаете, что готовы активно действовать. Действуйте разумно, удача на вашей стороне.

Стрелец – «Трудоголик»

Карты призывают вас доверять только фактам. Помните, что любые уверения в чем-либо, не подкрепленные достоверной информацией, могут оказаться заведомо нечестными. Вас ждет интересная и несложная работа, есть одно «но» – она будет рутинной. Однако у вас она выйдет куда лучше, чем у кого-то другого, да и удовольствие принесет немалое.

Козерог – «По силам»

Надо найти в себе силы и абстрагироваться от нынешней ситуации. Идите вперед так, будто и не было ничего – ни неудач, ни ошибок, ни достижений. Сделать верный выбор поможет ваша наблюдательность. Не позволяйте себе суетиться или торопить события. Даже если вам начнет казаться, что все наконец-то разложилось по полочкам и встало на свои места, действуйте без спешки, рассудительно.

Водолей – «Многогранник»

Логика на этой неделе – не ваш конек. Что бы ни происходило, работа встанет, все будет валиться из рук… Постарайтесь не зацикливаться на происходящем, вместо этого покажите другую сторону себя, сделайте акцент на чем-нибудь другом. Сделайте новую прическу, например, или просто улыбнитесь шефу в ответ на порицание. Ничего не сделаешь, этот период просто нужно переждать.

Рыбы – «Независимый»

Не позволяйте никому влиять на ваши мнения и поступки. Все, за что беретесь, старайтесь делать без суеты, размеренно и последовательно. Помните, что повседневные заботы и задачи ничуть не менее значимы, чем глобальные цели, потому что именно малые дела и позволяют шажок за шажком приближаться к заветным мечтам, которые на первый взгляд могут показаться заоблачными.