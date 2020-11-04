Гороскоп 4 - 11 ноября: Проявляя чувства

Карта недели – «Включая голову»

На этой неделе нужно каждую секунду быть настороже: продумывайте наперед каждое слово, так как болтливость может сыграть злую шутку. Лучше меньше говорить и больше делать, иначе проблем в профессиональной сфере не избежать. Запомните главное правило этой недели: сначала думать, потом говорить.

Овен – «Путь к знаниям»

Вы несколько растеряны. Дела идут не так, как хотелось бы, и этому виной недостаток знаний. Дело в том, что для реализации задуманного вам не хватает практики. Не лишним будет отправиться на курсы повышении квалификации.

Телец – «Время прощаться»

Прошлое буквально вцепилось в вас и не отпускает ни на шаг, а боязнь потерять то, что уже давно не принадлежит вам, мешает наслаждаться настоящим. Это будет сложно, но необходимо отпустить. Помните, что в произошедшем вашей вины нет и никогда не было, всему виной стечение обстоятельств.

Близнецы – «Романтический настрой»

Ваш воздыхатель на этой неделе не только поможет советом, но и до беспамятства вскружит голову. Во всей этой романтической обстановке возможно возникновение сильной эмоциональной привязанности, которое может закончиться браком.

Рак – «Серьезные намерения»

Приятные моменты в кругу любимых принесут много положительных эмоций, однако будьте осторожны в этом водовороте страстей. Отношения, завязанные в этот период, ведут к беременности и браку, если вы еще не готовы к серьезным привязанностям, включайте голову.

Лев – «В контакте»

Эта неделя напомнит вам о теплых дружеских и горячих любовных отношениях. Насколько серьезными они будут, зависит только от вашего настроя. Поэтому забудьте о суете, наслаждайтесь приятным общением и помните, что немного эгоизма в данном случае не навредит.

Дева – «Принимай»

Начало новой недели ознаменует начало нового этапа вашей жизни. Перед вами откроется новый мир, способный перевернуть жизнь с ног на голову, но только в хорошем смысле этого слова. Вам сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Весы – «Разбор полетов»

Вероятнее всего, человек, с которым вы расстались (друг или возлюбленный), внесет некую надежду на развитие отношений, однако в этом случае стоит прояснить все недоразумения и решить конфликт. Совсем скоро в вашей жизни появится новый стимул, способный воодушевить и излечить.

Скорпион – «На финише»

Вам не хватает терпения завершить то, что начали ранее. Кажется, что смысла продолжать больше нет. Однако вы и не подозреваете, насколько близок успешный финал.

Стрелец – «Привет из прошлого»

Вы возобновите общение с человеком из прошлого. Возможно, вы встретите его на вечеринке старых друзей, одноклассников. Воспоминания и ностальгия поглотят вас, не переживайте из-за этого. Общение с этим человеком не несет ничего плохого, а даже наоборот, решит некие проблемы.

Козерог – «Добытчик»

Любые финансовые операции и сделки с недвижимостью будут удачными на этой неделе, но не забывайте и о своей семье, она сейчас очень в вас нуждается.

Водолей – «Управляемый»

Едкие замечания и колкости по отношению к вам со стороны вашего окружения, заставляющие вас думать, что вы ничего из себя не представляете, – всего лишь манипуляции. Тем самым люди хотят заполучить в руки узды правления вашими действиями. Задумайтесь, нужно ли это вам.

Рыбы – «Свежий воздух»

В вашу жизнь вот-вот войдет что-то новое, то, что принесет море положительных эмоций. Это могут быть новые любовные отношения, сильная увлеченность делом или появление захватывающего хобби. В любом случае окунитесь в предложенное с головой.