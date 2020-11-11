Гороскоп 11-18 ноября: Уверенный шаг

Карта недели – «Откройся»

Наступившая неделя – наилучшее время, чтобы открыться миру. Сдерживать эмоции не стоит! Именно они, вкупе с внутренней свободой, помогут вам ощутить полную независимость от чьих-то мыслей и предрассудков. Время начинать жить полной жизнью и, главное, избавиться от давно зреющих проблем. В любом случае трудный для вас период уже позади. Теперь постарайтесь как можно больше времени тратить на дорогих вам людей.

Овен – «Отключиться»

Надо найти в себе силы абстрагироваться от нынешней ситуации и идти вперед так, будто и не было ничего – ни неудач, ни ошибок, ни достижений. Сделать верный выбор поможет ваша наблюдательность. Не позволяйте себе действовать опрометчиво: суетиться или торопить события. Даже если вам начнет казаться, что все наконец-то разложилось по полочкам и встало на свои места, действуйте без спешки, рассудительно.

Телец – «Философ»

Остерегайтесь принимать важные решения спонтанно, потому что рассуждения об интуиции во многих ситуациях хороши только теоретически. Во всяком случае, для вас это именно так. И научитесь относиться к жизни философски, ибо ничего незыблемого и вечного на нашей бренной планете не может быть.

Близнецы – «По ступеням»

Вас ждет неделя гармонии. Приближаются добрые перемены, без ущерба для кого-либо. Вы получите долгожданное известие и совсем скоро начнете готовиться к встрече гостей издалека. Относительно карьеры: вы медленно, но верно движетесь к цели, делаете шаг назад, тут же два шага вперед. Прекратите пытаться контролировать несколько задач или решать несколько вопросов одновременно и увидите, насколько быстро вы примчите к цели.

Рак – «Встряхнуть стариной»

Эта неделя – отличный повод стряхнуть с себя оцепенение, скуку. Вас ждут новые знакомства, а также свежая, интересная и очень полезная информация. После таких встреч в вашей голове засядет мысль что-нибудь поменять. Вы внезапно для самого себя осознаете, что готовы активно действовать. Действуйте разумно, задумайтесь о том, насколько удачный момент для этого выбран.

Лев – «По газам!»

На этой неделе вам предстоит отказаться от прошлого, перестать цепляться за привычные стереотипы и рассуждать стандартно, а взглянуть на ситуацию подобно ребенку – беззаботному, искреннему. Только готовность рисковать, легкость и доверие судьбе помогут проскочить мимо проблем и недоразумений «на всех парах». То новое, что происходит, может быть более значимым, нежели кажется на первый взгляд.



Дева – «Зажги»

Неделя покажет вам, что настало время научиться различать ценности мнимые и истинные, потому что вы порой крепко держитесь за то, что, в сущности, мало что значит для вас. Отбросьте сентиментальность и привычку жить с оглядкой. Жечь за собой мосты иногда бывает и полезно, и приятно.

Весы – «Опыт»

Ваш интерес ко всему новому, который накапливался благодаря вашему усердию годами, пригодится на этой неделе. Не упускайте возможности встретиться с давним другом, он откроет вам глаза и, быть может, вы наконец-то решитесь на кардинальные перемены.

Скорпион – «По факту»

Карты призывают вас доверять только фактам. Помните, что любые уверения в чем-либо, не подкрепленные достоверной информацией, могут оказаться заведомо нечестными. Вас ждет интересная и несложная работа, есть одно «но» – она будет рутинной. Однако у вас она выйдет куда лучше, чем у кого-то другого, да и удовольствие принесет немалое.



Стрелец – «Отдаться»

На этой неделе вам нужно довести до конца то, что начали. Делам, за которые вы беретесь, отдавайте себя всего, но и не забывайте о близких. Не сдерживайте чувств перед тем, кто дорог, и не позволяйте эмоциям одерживать над собой верх.

Козерог – «Бесстрашие»

На этой неделе вы, несмотря ни на что, должны поверить в свои силы и перестать бояться возлагать на будущее надежды - звезды благоволят вам. А что конкретно предпринять – подскажет интуиция. И если вы не будете думать о том, насколько ваши планы, намерения, цели реалистичны или нелогичны, и не станете останавливаться из-за этого на полпути, то впоследствии будете приятно удивлены.



Водолей – «Непоколебим»

Не позволяйте никому влиять на ваши мнения и поступки. Все, за что беретесь, старайтесь делать без суеты, размеренно и последовательно. Помните, что повседневные заботы и задачи ничуть не менее значимы, чем глобальные цели, потому что именно малые дела и позволяют шажок за шажком приближаться к заветным мечтам, которые на первый взгляд могут показаться заоблачными.



Рыбы – «Отыщу»

Неделя пройдет для вас в поисках смысла. Стремитесь постичь суть. Старайтесь совершать только достойные поступки и не предавать того, что полагаете истинным. Помните, что если вы не видите в чем-то смысла и значимости, это вовсе не означает, что их там вовсе нет; очень вероятно, что вашего разумения или опыта пока недостаточно для их постижения.