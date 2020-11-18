Гороскоп 18-25 ноября: Шаг за шагом

Карта недели – «Свет»

Настало время для окончания сложного этапа жизни, возможен новый роман, смена места работы или жительства. Однако какая-то часть прошлого никак не отпускает вас, все свои действия вы примеряете к этому фактору. Появившиеся нерешительность и чувство вины не позволяют сделать шаг вперед. Наберитесь смелости, сейчас вам необходимо сражаться за свои права. В помощниках у вас будет молодой, целеустремленный человек, который возьмет на себя ряд ваших проблем.

Овен – «Путь»

Сейчас вы находитесь на перепутье, осознавая, что принятое решение будет судьбоносным. Слушайте свое сердце, не переживайте, в любом случае удача на вашей стороне, по какому бы пути вы ни решили идти.

Телец – «Начало»

Неделя будет благоприятной для создания карьеры или открытия бизнеса. Новые проекты и планы, созданные сейчас, принесут хороший доход в недалеком будущем.

Близнецы – «Встреча»

На этой неделе вам не избежать встречи со своим прошлым, это может быть коллега по работе, руководитель, друг. Возможно, вам придется выполнять работу, которую вы делали когда-то давно.

Рак – «Перемены»

Период переживаний и стрессовых ситуаций уже позади, Вас ждет довольно спокойное время. Скорая перемена решит проблему, которая доставляла немало хлопот вам или вашим близким. Пауза в напряженной ситуации поможет более свежим взглядом оценить трудности и принять решение по их разрешению.

Лев – «Облегчение»

Вы уже вполне готовы начать новый этап жизни, избавившись от страхов и предрассудков. Те вещи, которые отравляли вашу жизнь, уходят. Возможно, вы осознали некоторые нюансы и пересмотрели отношения с человеком или стиль жизни. В любом случае, облегчение придет.

Дева – «Ожидание»

Не предпринимайте никаких действий, пока ситуация полностью не разъяснится, все тайное вскоре станет явным. Будьте осторожнее в общении с малознакомыми людьми, постарайтесь ни с кем не делиться своими планами. Вскоре вы узнаете о существовании недоброжелателя.

Весы – «Компромисс»

Вы хорошо справляетесь с совмещением многих дел и не впадаете в крайности. Иногда все же стоит идти на компромисс с оппонентами и коллегами. Старые обиды и переживания обязательно пройдут со временем.

Скорпион – «Переводя дух»

Вы перестали контролировать ход вещей, все буквально сыплется из рук. Возможно, вы выбрали неправильное решение в прошлом, последствия которого дают знать в настоящем. Постарайтесь отказаться от одновременного совмещения нескольких дел. Соберитесь с духом, остановитесь и постарайтесь все расставить по своим местам, руководствуясь логикой.

Стрелец – «Осторожность»

Капризная женщина, привыкшая всегда получать все, что ей захочется, может повлиять на ход ваших дел. Возможно, вас раскритикует некомпетентная особа, наделенная властью. Ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь в чужие дела - это будет иметь негативный для вас итог.

Козерог – «Отдых»

Вы сомневаетесь в своих силах, недавно начатый проект кажется слишком сложным и невыполнимым из-за апатии. Смена обстановки, а особенно отпуск, пойдет на пользу, однако постарайтесь на этой неделе отказаться от сотрудничества с другими людьми.

Водолей – «Счастье»

Ваш пессимизм и неуверенность в себе стоят на пути к достижению цели. На этой неделе вам предоставляется возможность прийти к своему счастью, не упустите этот шанс – страх и неуверенность могут все испортить.

Рыбы – «Переоценка»

Вам не хватает терпения завершить то, что начали ранее, хотя успешный финал уже совсем близко. Возможно, в прошлом был допущен промах, который уже не исправить и который тянет за собой последующие ошибки. Даже бросая начатое, вы должны хорошенько обдумать ошибки, чтобы не допустить их в будущем.