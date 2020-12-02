Гороскоп 2-9 декабря: Решиться стоит

Карта недели – «Все меняется»

Пристальное внимание стоит обратить на любые, пусть даже только-только замаячившие на горизонте перемены. Большая их часть имеет судьбоносный характер. Поэтому будьте осторожны, принимая решение по поводу своего пути, карьеры, отношений и т.д. Сейчас наилучший вариант для вас – набраться терпения, так как на фоне столь резких перемен не исключены перепады настроения. Контролировать эмоции станет очень сложно.

Овен – «Восстановиться»

Ваша задача на ближайшие 7 дней – избежать критических ошибок. Старайтесь восстановить равновесие. Силы вам понадобятся для того, чтобы отыскать истину. Сбить с толку могут только эмоции. Они 100% заставят свернуть с пути. Не стоит идти на поводу у чувств и дурных привычек, так как будет сложно остановиться.

Телец – «В тени»

Вам придется увидеть обратную сторону медали. Полезно наблюдать за событиями, следить за новостями, анализировать чужие слова, поступки... Таким образом, обращая внимание на мелочи, вы сможете вовремя получить предупреждение о потенциальной опасности или обмане. В общении карты рекомендуют не переходить на личности и не раскрывать своих секретов. Сейчас не самое лучшее время для начала отношений.

Близнецы – «Выбор»

Вам придется бороться с искушением. Возможно, вам придется уступить чужому чувству или поверить чужому опыту. Карты советуют воздержаться от принятия выбора. Любого выбора. Взвесьте все «за», а на следующей неделе будете принимать решение.

Рак – «Смотреть в оба»

На этой неделе перед вами встанет проблема выбора между внутренним комфортом и рациональным началом: логикой, планами, принципами. Если в данный момент вы больше дорожите душевной гармонией с окружающими, карты рекомендуют вам не нарушать ее сомнениями и придирчивостью. Если вам дороже правда, не стоит ослаблять бдительность в общении, в том числе с самыми близкими людьми

Лев – «Замри»

На этой неделе карты рекомендуют вам воздержаться от принятия судьбоносных решений. Хотя вас то и дело будет подначивать на это сложившаяся ситуация. Кажется, что все рушится, осуществлению желаний постоянно что-то мешает, но это временно. Уже к концу недели все наладится. На выходных возможны встречи с друзьями, не исключены дополнительные расходы.

Дева – «Трезвый ум»

Вас ждет неделя обдуманных поступков. Основываясь на своих твердых убеждениях, вы сможете сделать правильный выбор. И постарайтесь на этой неделе доводить до конца все начатые дела. В противном случае вам придется поздно ложиться и рано вставать, а это негативным образом скажется на вашем самочувствии. Если вы приняли неверное решение в прошлом, позволили себе что-то из ряда вон выходящее, именно на этой неделе проявятся последствия.

Весы – «Тайны»

На этой неделе кто-то будет всеми силами пытаться вывести вас на чистую воду. Постарайтесь воздерживаться от разговоров по душам. Раскрывая свои тайны, вы рискуете испортить отношения с небезразличным вам человеком. Если избежать диалога не удалось, продумайте свою речь до мелочей.

Скорпион – «В себе»

На протяжении недели вы по какой-то причине потеряете веру в себя и свои силы. На фоне этого возрастут мнительность, неуверенность, страх перед выбором. Постарайтесь в таком расположении духа не предпринимать никаких решений, сейчас вам необходимо уйти в себя, помедитировать, восстановить внутренние силы.

Стрелец – «На волне успеха»

Осторожность и организованность – это качества помогут Стрельцам стать успешными на этой неделе. Хоть карты и не рекомендуют проявлять инициативу, это не касается чувств. Не скрывайте того, что чувствуете. Ближе к концу недели, возможно, вам придется отправиться на свидание.

Козерог – «Выбери»

На этой неделе вы осознаете, что вдруг потеряли цель. Вы пытаетесь понять, что же все-таки было сделано не так. Однако что сделано, то сделано, и сейчас вам необходимо делать выбор в соответствии с текущими приоритетами. Возможно, придется выбирать между компромиссом и противостоянием.

Водолей – «Релакс»

Вы отлично потрудились, теперь пришло время немного расслабиться: сбросить маску, отказаться от лишних формальностей. Главным бонусом станет возможность восстановить гармонию и взаимопонимание с нужными людьми, сгладить недоразумения. Появится возможность улучшить и без того хорошие отношения.

Рыбы – «Наедине»

Сомнения одолеют Рыб на этой неделе. Не исключено, что вы будете идеализировать некоторых людей или определенную страну, культуру, мировоззрение. Важным элементом гармонии в личных отношениях станет интуитивное взаимопонимание, позволяющее обходиться без лишних слов. Во второй половине недели может появиться тяга к уединению.