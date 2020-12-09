Гороскоп 9-16 декабря: Подводя итоги

Карта недели – «Настроение: качели»

Наилучший вариант для вас - набраться терпения, так как на фоне резких перемен не исключены перепады настроения. Контролировать эмоции станет очень сложно. Пристальное внимание стоит обратить на любые, пусть даже только-только замаячившие на горизонте перемены. Большая их часть имеет судьбоносный характер. Поэтому будьте осторожны, принимая решение по поводу своего пути, карьеры, отношений и т.д.

Овен – «Интроверт»

Ваше настроение неустойчиво, вы стремитесь закрыться от всех, в том числе от самых близких, а это вам сейчас только навредит. Вам просто необходим разговор по душам за чашечкой чая, и вы сами поймете, что зря старались отстраниться от мира.

Телец – «На свободе»

Вам просто необходимо избавиться от всего того, что стало бессмысленным пережитком прошлого. Бросайте этот неподъемный балласт и вперед, в новую жизнь, с чистой совестью и свободным сердцем.

Близнецы – «Время завершать»

Ваше вдохновение лучше всего направить на завершение, а не на новый старт. Пока вы окончательно не разобрались с прошлыми делами, ничего нового вам не светит. Сейчас вам просто необходима творческая реализация, для того чтобы закончить начатые когда-то в прошлом проекты. Доведите их до конца, и вы не успеете заметить, как перемены ворвутся в вашу жизнь.

Рак – «Самоконтроль»

Чего бы вам это ни стоило, постарайтесь держать себя в руках. Наступил потенциально конфликтный период, накопившееся раздражение может вылиться в скандал или даже увольнение. Если вы дорожите своим положением, вам стоит быть осторожнее, не принимайте участие в рискованных коллективных акциях.

Лев – «По своему пути»

Ваш позитивный настрой никому не удастся испортить. Кажется, что вы нашли то состояние, которое вам по душе. Эта гармония наполняет изнутри и заставляет вас светиться. Любое решение, принятое в таком состоянии, будет правильным.

Дева – «Волю мыслям»

Финал приключений близок, не исключено, что на горизонте еще одно, последнее испытание, чтобы закрепить успех. Вам стоит избавиться от всего, что мешает преодолеть этот путь налегке. От чего конкретно? Прежде всего от сковывающих вашу свободу идей.

Весы – «Итоги»

Ни в коем случае не приступайте к новым делам, пока не разберетесь со старыми, это почти гарантированный тупик и напрасная трата времени. Сейчас самый подходящий момент для закрытия обязательств. Если вас не устраивает место работы, стоит подумать о поиске другого варианта.

Скорпион – «Точки»

Вы вдруг поймете, что все ответы на вопросы уже получены и дольше тянуть не следует. Возможно, вы столкнетесь с необходимостью разрыва отношений или их перевода в другой формат. Постарайтесь сохранить связи со старыми друзьями, так как замену вы им вряд ли когда-либо найдете.

Стрелец – «Работа над собой»

Вы прекрасно знаете свои слабые стороны, но почему-то упорно не хотите с ними бороться. А они разрушают вас изнутри, делают гораздо слабее. Из-за них вы не видите перспектив и не можете двигаться вперед. Пора закрыть исчерпавшую себя тему экспериментов и подумать об окончательном очищении своей жизни от устаревших привычек, мешающих быть собой.

Козерог – «Передышка»

Сейчас не лучшее время для того, чтобы проявлять инициативу. Вам придется смириться с тем, что последнее слово не за вами. Не огорчайтесь слишком сильно, вам необходимо отдохнуть и набраться сил. А то решение, к которому вы пришли вместе, пусть огласит кто-нибудь другой.

Водолей – «С заботой о себе»

Не напрасными будут усилия, направленные на укрепление материального положения. У вас появится прекрасная возможность наладить свои профессиональные связи и поправить дела в бизнесе, увеличить доход. Но для этого нужно позаботиться о себе. Не перенапрягайтесь, недосып негативным образом скажется на вашей интеллектуальной деятельности.

Рыбы – «Запал пропал»

То, что долгое время было для вас путеводной звездой, перестает быть таковой. Чтобы не замкнуться в себе, попробуйте заняться самоанализом и откорректировать ваши взгляды на современный мир и ваши ожидания от близких. Какой-то из этих вариантов не стыкуется с реальностью.