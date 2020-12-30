Гороскоп 30 декабря - 6 января: Новый год с новой строчки

Карта недели – «Время перемен»

После бурной и суетливой деятельности предыдущего периода вы окунаетесь в атмосферу мира и доброжелательности, оставляете проблемы позади и просто уходите от неприятностей. Не исключено, что у вас уже дрожат коленки. Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное, или же вы готовитесь вступить «на новую землю», и у вас мандраж. Главное - не опускать руки и ни от чего не отказываться.

Овен – «Ноу проблем»

Старая проблема вскоре решится. То, что долгое время угнетало вас, начнет стремительно уходить из вашей жизни. Теперь вы можете поднять голову и начинать строить новую жизнь.

Телец – «Ключ от счастья»

Вам предоставляется возможность прийти к своему счастью, не упустите этот шанс - страх и неуверенность могут все испортить. Ключ, к счастью, лежит где-то рядом, а вы просто не замечаете его.

Близнецы – «Ни слова»

Сейчас вашу душу терзают разного рода переживания. Но ни в коем случае не вините себя в случившемся. Вашей вины здесь нет, дело в недоброжелателях. Постарайтесь скрыть от общих глаз свои планы и впредь никому ничего не рассказывать.

Рак – «По факту»

Ваш внутренний голос подсказывает пусть сложное, но самое верное решение проблемы. Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, вам следует хорошенько проанализировать факты. Сейчас самое время понаблюдать за снами, но помните, все перемены будут к лучшему.

Лев – «Фильтр»

Наступает время пересмотра жизненных позиций, не сопротивляйтесь, вам это необходимо для того, чтобы не свернуть с верного пути. Для того чтобы достичь высшей цели, вам необходимо что-то или кого-то отпустить из своей жизни либо пожертвовать чем-то, чтобы идти в новую жизнь по новому, чистому пути.

Дева – «На перепутье»

Большую часть времени занимают мысли о близком человеке. Возможно, вы переживаете любовное приключение, стоите перед выбором как быть дальше. Ответ прост: поступайте так, как вам хочется.

Весы – «По прямой»

Вы полны жизненной энергии и оптимизма. Период застоя подходит к концу – скоро вы ощутите результаты проделанной работы. Вас ждут интересные знакомства, новые идеи и стимулы. Возможно, вы неожиданно получите какое-то известие.

Скорпион – «Дух бунтарства»

Вы немного расстроены событиями прошлой недели. Прошлого не вернешь. К тому же сейчас не самое подходящее время для грусти. Не раскисайте, бросайте весла и вперед – против течения. Только так вы сможете утереть нос конкурентам.

Стрелец – «По любви»

Проблемы, неудачи - все это остается в прошлом. Теперь на повестке дня - дела сердечные. Влюбленным не стоит смотреть налево, даже невинный флирт приведет к грандиозному скандалу. Ну а тем, чье сердце разбито, стоит отказаться от второго шанса. Ваша судьба найдет вас, но немного позже.

Козерог – «Еще лучше»

Обратите внимание на положительные стороны своей жизни и смело беритесь за улучшение и поддержание того хорошего, что у вас есть.

Водолей – «Нет сил»

Вы не чувствуете в себе силы продолжать начатое, нет ни новых идей, ни желания довести до конца… Возможно, ваши представления о жизни очень устарели и уже больше не работают на практике.

Рыбы – «Профессиональный взгляд»

В сложившейся конфликтной ситуации помогут ваши умения быстро и беспристрастно принимать решения. Возможно, для решения проблемы понадобится помощь профессионала, который сможет точно просчитать существующие риски и изложить вам.