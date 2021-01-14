Гороскоп 13-20 января: Если хочешь идти - иди

Карта недели – «В путь»

Счастье встретится в пути всем, кто вынужден покинуть дом. Поэтому, если вы все еще ломаете голову над вопросом ехать или нет, прекращайте! Доставайте чемодан с дальней полки, и вперед, навстречу приключениям.

Овен – «Шаг за шагом»

Вас ждет успех в начатом деле, но для этого вам придется проявить свои самые лучшие качества. Достижение не будет головокружительным, но оно станет устойчивой опорой для следующего, более серьезного шага.

Телец – «Оставить прошлое»

В надежде вернуть минувшие события или людей, которые о вас более не пекутся, вы отчаянно цепляетесь за прошлое. Вы слишком болезненно принимаете перемены лишь потому, что еще не нашли цель, которая бы по-настоящему вас отвлекала. Карты рекомендуют заняться в ближайшее время именно этим.

Близнецы – «Направо пойдешь…»

Для того чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше, вам придется взвесить все плюсы и минусы своей нынешней деятельности. У вас есть только два пути. Выбрав верный, вы сможете увеличить свой доход в энное количество раз, ну а если ошибетесь, придется пробовать себя уже совсем в другой сфере.

Рак – «Тайм-аут»

Вам просто необходим глоток свежего воздуха вдали от цивилизации: смотреть на закат, слушать шорох деревьев и пение птиц. Вы нуждаетесь в этом как никто другой, потому что в голове каша, и без этой, пусть и короткой передышки, вы просто не сможете разложить мысли по местам в своей голове. Она - ваш главный враг.

Лев – «Кто же я?»

В поисках себя вы едва не бороздили океаны. Мысль, что вы не на своем месте, посещает довольно часто, но определиться до сих пор вы так и не смогли. Сейчас настало лучшее время для выбора ориентира и постановки цели. Не врите себе! Задумайтесь, а чего бы вы на самом деле хотели.

Дева – «Новости»

Добрые вести уже в пути. Совсем скоро появится повод встретиться со своими друзьями и поделиться радостной новостью.

Весы – «Полосы»

Черная полоса заканчивается, на горизонте виднеются успех и удача в деле, ранее казавшимся провальным.

Скорпион – «Деньгопад»

Не жалейте потраченных денег, совсем скоро вы сможете вернуть вложенную сумму. Деньги поступят откуда совсем не ждали.

Стрелец – «Доброе слово»

Неспокойное время минует, в вашу жизнь вновь ворвутся гармония и счастье. Однако насколько бы головокружительным оно ни было, не забывайте о том, кто вам его подарил. Доброжелатель старался не ради выгоды, ради вас, поэтому простого, искреннего «спасибо!» будет достаточно.

Козерог – «Подзарядка»

Пришло время выдохнуть. Вы много работаете и практически не отдыхаете, хотя прекрасно знаете, что всех денег мира вам не заработать. Вам просто необходимо научиться как-то отвлекаться. Отдых в кругу семьи на природе или рыбалка с друзьями помогут восстановить внутренние силы.

Водолей – «Бой злодеям»

Вам нужно научиться отражать негатив, направленный в вашу сторону. Возможно, вскоре вам будут пытаться навязать свою точку зрения. Будьте хладнокровны и резки с этими недоброжелателями, не бойтесь обидеть. Обжегшись один раз, они больше не пойдут против вас.

Рыбы – «С начала»

Вы сделали слишком много ошибок в прошлом. Восстановить доверие людей, которые в вас так верили, тоже, увы, нельзя. Зато можно начать новую жизнь, совсем другую, рядом с теми, кого вы еще не успели разочаровать.