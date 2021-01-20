Гороскоп 20–27 января: К переменам

Карта недели – «По неизведанной тропе»

Вы чувствуете, что совсем скоро жизнь изменится. Так и есть, ваша интуиция знает, что вам нужно, и уже ведет вас к новой цели, новым, неизвестным вам ранее путем. Однако бояться перемен не стоит, в вашем распоряжении огромные ресурсы энергии, они, безусловно, помогут вам.

Овен – «Справедливость»

На этой неделе вам необходимо взвесить все за и против в принятии важного решения. Подумайте о близких и тех, кто зависит от него, итог должен быть справедливым для всех.

Телец – «Выслушать душу»

Хватайтесь за любые возможности. Наслаждайтесь моментом. Не требуйте и не ожидайте неестественного, прислушайтесь к позывам интуиции. Научитесь наслаждаться одиночеством и при этом внимательно прислушивайтесь к внутреннему течению души.

Близнецы – «На старт!»

Хорошее начало делу положено! Однако не переоценивайте свои силы, вам их, безусловно, хватит для достижения задуманного, но, истратив слишком много, вы рискуете оказаться у разбитого корыта.

Рак – «Ограничения прочь!»

Отделите беспочвенные желания от безжизненных обязательств. Настойчиво стремитесь к цели и сконцентрируйтесь на важном. Отказ от ограничений позволит открыть новые грани возможного.

Лев – «Понять и принять»

В любом конфликте постарайтесь увидеть творческую энергию, постарайтесь отнестись к полученной критике с пониманием. Ни у кого нет желания вас унизить и сделать вашу жизнь невыносимой, даже, наоборот, из вас пытаются сделать профессионала.

Дева – «Самооценка»

Объективно оцените свои недостатки и признайте те проблемы, которые исходят непосредственно от вас. В их решении вам помогут чувство юмора и терпение. Не лишним будет задуматься о том, что именно вам мешает стать тем, кем вы мечтали.

Весы – «Семьянин»

Вы так давно не проводили время со своими родными, что они успели позабыть, какой вы семьянин. Сейчас ваша задача – сконцентрироваться на создании домашнего уюта и приятной атмосферы, чтобы вернуть былое доверие.

Скорпион – «Верен себе»

Вам необходимо сконцентрироваться, определите свой путь и придерживайтесь его до конца. Оставьте ящики пустых мыслей позади и двигайтесь вперед по намеченному курсу. Будьте верны себе.

Стрелец – «Избавиться, чтобы получить»

Вы наконец-то поняли, в чем причина череды неудач, и теперь продумываете дальнейший план действий. Будьте верны самому себе, не лишним будет свернуть на новый путь, тем самым вы сможете освободиться от лишнего и освободите в себе пространство для приобретения нового опыта.

Козерог – «Удовольствие»

Неделя обещает быть приятной в эмоциональном плане. Все, за что бы вы ни взялись, принесет удовольствие вам и осчастливит окружающих.

Водолей – «В путь»

Наберитесь терпения и сосредоточьте ваше внимание и усилия на долгом пути. Вы заложили основу, и теперь пришло время, чтобы наслаждаться плодами и благополучными результатами. Идите туда, куда ведет любопытство.

Рыбы – «Открыться»

Сейчас не время для воскрешения старых проблем. Не показывайте нерешительность в принятии решений. Прислушайтесь к гласу Вселенной, он призывает вас подняться из темноты, протянуть руки к свету. Откройте свое сердце всему новому.