Гороскоп 3-10 февраля: Сложно, но можно

Период размышлений

Вам кажется, что вы добились уже достаточных успехов и о большем нельзя и мечтать. Однако в скором времени ситуация изменится. Поступит предложение о кардинальной смене места деятельности. Не спешите отказываться, быть может, настало время начать путь сначала.

Овен – «Переждать»

На этой неделе вас будут одолевать апатия и неуверенность в себе. Постарайтесь избегать принятия решений, все равно ничего хорошего не выйдет. Этот период нужно просто переждать. Отправляйтесь в отпуск хотя бы на несколько дней и возвращайтесь с новыми силами.

Телец – «В тонусе»

Неделя станет сложной в эмоциональном плане. Вас ждут радостные встречи, горькие разочарования, успехи, падения… Вас будет подкидывать как на американских горках: резко вверх, со всей силы вниз. Но отчаиваться не стоит, вас вся эта канитель не утомит, а только приведет вашу жизнь в тонус.

Близнецы – «Тайный смысл»

На этой неделе вам доверят какую-то страшную тайну, которая не должна предаваться огласке. Как только получите эту информацию, держите язык за зубами, особенно в окружении своих родственников, не всем из них можно доверять.

Рак – «Путь к успеху»

Ваша способность легко и быстро приспосабливаться к новым условиям ведет вас к успеху. А он принесет с собой счастливые, долгожданные перемены. Ждите хороших новостей уже на этой неделе.

Лев – «Смысл»

Сейчас вы стоите перед сложным выбором, поиск нового смысла буквально мешает вам спокойно спать. Но не думайте, что это случайно. Ваше подсознание пытается подсказать нужное решение, и, если вы прекратите сопротивляться, ему удастся донести до вас самое важное.

Дева – «Затишье перед…»

Вы устали от ежедневной рутины, и кажется, что выхода из этой ситуации нет, все буквально валится из рук. Но вы и представить себе не можете, какие перемены ждут вас уже в ближайшем будущем.

Весы – «Муки совести»

Вы немного переусердствовали с чтением моралей в прошлом, и теперь вас мучает совесть. Однако не стоит по этому поводу переживать, вы слишком мнительны, человек, которого, как вам кажется, вы обидели, просто пропустил ваши слова мимо ушей.

Скорпион – «Расслабиться»

На этой неделе вас ждет отдых души и тела. Вы хорошо потрудились и теперь заслуживаете отпуска.

Стрелец – «Несправедливость»

На этой неделе возможна какая-то несправедливость по отношению к вам. Возможно, кто-то из ваших коллег некомпетентен по отношению к вам и вашему труду. Но, несмотря на негатив, постарайтесь не спорить с этим невеждой.

Козерог – «Не по плану»

В вашем привычном укладе жизни что-то пойдет не так. Вас ждет некоторое ограничение свободы, но это не означает заключение в прямом смысле слова. Возможно, вас ждет слишком большой объем работы или же домашние обязанности поглотят вас, не оставив ни минутки свободного времени.

Водолей – «Вспомнить все»

Возможно, вы упустили какой-то мудрый совет, который давал вам ваш родственник. Теперь вернуть время уже невозможно и ситуацию не изменить. Для решения ситуации вам необходимо снова обратиться за советом к тому же самому родственнику.

Рыбы – «Остаться»

Постарайтесь во что бы то ни стало не пользоваться транспортными средствами на этой неделе. Есть большая вероятность того, что ваши поездки будут неудачными, возможны неожиданные поломки и аварии.